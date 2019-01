Schon seit Jahren fährt eine sportliche Abteilung des Löffinger Gemeinderats und der Ortschaftsräte zu den internationalen Skiwettkämpfen für Städte- und Gemeindeparlamente. Auch in diesem Jahr waren zwei Teams bei der 46. Auflage in Berchtesgaden am Start. Bei hervorragenden Schnee- und Wetterbedingungen gingen Sebastian Butsch, Jürgen Kuttruff, Joachim Streit, Oliver Wehrle, Manfred Furtwängler, Bruno Hensler und Martin Lauble an den Start, um das Baarstädtchen würdig zu vertreten.

"Doch in erster Linie steht nicht der sportliche Erfolg, sondern auch das Kennenlernen und der Austausch", informiert der Göschweiler Ortsvorsteher Manfred Furtwängler. Das Löffinger Team hatte zusammen erstmals mit Vertretern der Gemeinden Wutach, Grafenhausen, Ühlingen-Birgendorf und Lenzkirch einen Bus zu dieser Veranstaltung gemietet. "Sportlich erreichten alle deutschen Mannschaften aus dem Südschwarzwald angesichts der starken internationalen Konkurrenz von etwa 250 Teilnehmern gute Ergebnisse", erklärte Reiselfingens Ortsvorsteher Martin Lauble. Vergnügen gab es nicht nur auf den Skipisten, angeboten wurde ein alpiner und nordischer Wettbewerb, sondern auch beim Beiprogramm, welches die Organisatoren in Berchtesgaden erstellt hatten. So konnten die Teilnehmer am ersten Abend in der Deutschen Post-Eisarena direkt am Königssee an einem Gästerodel-Wettbewerb teilnehmen. Der zweite Tag stand im Zeichen der Wettbewerbe Langlauf und Riesenslalom, mit Festabend und Siegerehrung im Alpen-Congress Centrum. Zum Abschluss in der Berggaststätte Hirschkaser konnte bei einem Weißwurstfrühstück die grandiose Aussicht über das Berchtesgadener Land genossen werden.

Auf der gemeinsamen Heimfahrt wurde beschlossen, auch im kommenden Jahr wieder bei den sportlichen Wettkämpfen mitzumischen. Der nächste Alpencup windet 2020 in Balderschwang im Allgäu statt.