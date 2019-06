Der Sportkeglerverein Hochschwarzwald (SKVH) konnte bei der jüngsten Jahresbilanz gleich zwei langjährige und verdiente Kegler auszeichnen. Nach der Laudatio des neuen Vorsitzenden Andreas Voigt und Herbert Schmerbach durften Klaus Fehrenbach aus Reiselfingen und Martin Bentele aus Bonndorf die Ehrennadel in Gold entgegen nehmen.

Klaus Fehrenbach, der Kronenwirt aus Reiselfingen, gehörte zu den Kegelpionieren im Hochschwarzwald. Um den Kegelsport publik zu machen, baute er selbst in seinem Restaurant eine Kegelbahn ein. So fanden hier zahlreiche Wettkämpfe statt und bei vielen wurde die Freude am Kegeln geweckt. Heute kommen noch treue Hobbykegelclubs oder ehemalige Sportkegler, um in Reiselfingen eine Kugel zu schieben. Klaus Fehrenbach erhielt während seiner 50-jährigen aktiven Mitgliedschaft die Auszeichnung des Südbadischen Sportkegelverbandes und des Deutschen Kegelbundes. Aus gesundheitlichen Gründen kann Klaus Fehrenbach nun selbst nicht mehr dem Kegelsport frönen, ist aber gern gesehener Zuschauer und Ratgeber.

Martin Bentele aus Bonndorf gehört ebenfalls seit 50 Jahren aktiv dem Kegelsport an. Neben dem Kegeln war Bentele auch viele Jahre ein zuverlässiger und engagierter Vorsitzender im Kegelbezirk Schwarzwald-Baar-Hegau, sowie in weiteren Position wie Jugendtrainer und Jugendbetreuer. Durch Umstrukturierungen im Südbadischen Sportkegelverband wird es in Zukunft die drei Bezirke (SKV Hochschwarzwald, Bezirk Hegau, Bezirk Mittelbaden) in der bisherigen Form nicht mehr geben. Somit ist die Position von Martin Bentele nicht mehr notwendig. Der Grund der Umstrukturierung, der nicht wenige Posten zum Opfer fielen, waren auch finanzielle Aspekte. Bei der Bezirksreform wird neben dem Amt des Bezirksvorsitzenden und des Kassenwarts auch der Posten des Bezirkssportwarts nicht mehr besetzt. Nicht nur diese Umstrukturierung ist für die Sportkegler nicht einfach, sie haben auch mit den immer weniger vorhandenen Kegelsportanlagen zu kämpfen. Im Bezirk Hochschwarzwald gibt es von den zahlreichen Sportkegelanlagen nur noch die in Hölzlebruck, Oberbränd und Bonndorf. Dies bedeutet für die Sportkegler längere Fahrten, selbst fürs Training, auf sich zu nehmen. Sicherlich mit ein Grund, weshalb manche Mannschaft sich nicht mehr dem Sportwettbewerb stellt.