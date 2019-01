Wie wichtig die Abteilungswehren sind, wie wesentlich die Proben und wie bedeutend die Zusammenarbeit, zeigte der Großbrand in Löffingen, den die Wehrmänner einen Tag vor der Hauptversammlung der Reiselfinger Wehr löschen mussten. Abteilungskommandant Heiko Fehrenbach nahm dies zum Anlass, von den Kameraden mehr Einsatzbereitschaft zu fordern. Er selbst versuche die Probenarbeit durch verschiedene Gerätschaften, welche er nach Reiselfingen hole, interessant und abwechslungsreich zu gestalten. Gefordert war die Feuerwehr im vergangenen Jahr durch Unwettereinsätze in der Wutachschlucht, aber auch durch das Ortsjubiläum.

Im Jahr 2020 möchte Heiko Fehrenbach, der auch als Leiter der Gefahrgutgruppe Hochschwarzwald aktiv ist, als Abteilungskommandant zurücktreten. Hier appellierte der stellvertretende Kreisbrandmeister Gotthard Benitz: "Ihr müsst einen solch guten Wehrmann unbedingt halten". Auch Stadtkommandant Bernd Schwörer, der über die Gesamtfeuerwehr berichtete, sieht dies so. Ein großer Dank für das ehrenamtliche Engagement bekam die Feuerwehr von Bürgermeister Tobias Link, der versicherte, dass die Stadt sich immer für die Belange der Feuerwehr einsetze. Benitz appellierte an die Kameraden, sich auch den Erste-Hilfe-Lehrgängen zu stellen. Auch sollte man mit den Besitzern von Brandmeldeanlagen ernsthafte Gespräche führen, um die zu vielen Fehlalarme zu reduzieren.

Derzeit gehören der Abteilungswehr Reiselfingen 26 Aktive an, 13 Mann sind in der Altersmannschaft und drei in der Jugendfeuerwehr.

Mit einer ganz besonderen Auszeichnung wurde Egon Probst für seine 60-jährige Feuerwehrmitgliedschaft ausgezeichnet. "Premiere in Reiselfingen", freuten sich Gotthard Benitz und Bernd Schwörer, die erstmals die neuen Landesauszeichnungen in Reiselfingen vergeben konnten. Das bronzene Ehrenzeichen für 15 Jahre sei ein Anreiz und eine Bestätigung für die Feuerwehrarbeit. Die Auszeichnung ging an den Abteilungskommandanten, Brandmeister und Gruppenführer Heiko Fehrenbach, den Adjutanten, Gruppenführer und Jugendausbilder Manuel Langenbacher, den Maschinisten und Betreuer der Jugendfeuerwehr Michael Werne, Maschinist Jürgen Messerschmid und die beiden Handwerker Daniel Knöbel und Simon Bausch. Zum Hauptfeuerwehrmann wurden befördert Michael Werne, Daniel Knöbel und zur Hauptfeuerwehrfrau Katharina Winterhalder.