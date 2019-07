Der Lebensmittelmarkt von Heinz und Rosel Hilpert war weitaus mehr als nur ein Einkaufsmarkt. Das Geschäft war eine Institution, ein Kommunikationstreff für Einheimische und Urlauber. Nun schließt der Lebensmittelmarkt nach dem Tod der Ehefrau und guten Seele Rosel Hilpert. Was aus dem Geschäft wird, ist noch offen. Eine Nachfolgelösung ist nicht in Sicht.

Verlust für das Dorf

„Für die Feriengäste und die Einheimischen ist es ein großer Verlust, wenn es den Hilpert nicht mehr gibt“, sagt Jessica Scherzinger vom Verkehrsverein und Interhome. „Es war viel für Feriengäste ein Erlebnis, in einem kleinen Laden mit so großer Auswahl und freundlichen Personal bedient zu werden. Wir bekamen von vielen Feriengäste eine positive Rückmeldung. Ein Plus für die Touristen war, dass vor Ort die Nahversorgung gesichert ist. Wir alle würden uns freuen, wenn es weitergeht, sagt Karlheinz Rontke und auch Heinz Hilpert wäre glücklich, wenn sein Lebenswerk eine Zukunft hätte. (pb)