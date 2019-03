Raimund Faller war ein echter Unadinger, ein Mann, der vor 75 Jahren durch das Fallbeil hingerichtet wurde. Sein Vergehen war das Hören von Feindsendern, was als Widerstand gegen Regime der Nazis galt. Der Bachheimer Heimatforscher Harald Ketterer hat sich auf die Spuren gemacht und wird über Raimund Faller am kommenden Sonntag, 24. März, um 15 Uhr einen Vortrag im Gasthaus Hirschen halten.

Der Vortrag

Harald Ketterer wird am kommenden Sonntag, 24. März, wird um 15 Uhr im Gasthaus Hirschen in Unadingen über das Leben und den Tod des Unadingers Raimund Faller berichten. Der Heimatforscher aus Bachheim – er hat das Forschergen wohl von seinem Vater Emil geerbt – wird dabei auch auf die Rolle des Schafrichters eingehen, der auch in Berlin außerhalb der Justiz stand. Scharfrichter Wilhelm Röttger hat rund 3000 Hinrichtungen mit seinen Gehilfen durchgeführt und wurde dabei ein reicher Mann. Nach der Hinrichtung musste die Ehefrau Ida Faller noch 350 Reichsmark bezahlen. (pb)