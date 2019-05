Einen Pflock eingeschlagen mit Blick auf die Bebauung des ehemaligen Bauhofareals hat der Gemeinderat bei seiner jüngsten Sitzung. Er sprach sich einstimmig für ein überarbeitetes Bebauungskonzept aus. Auf dessen verbindlicher Basis können sowohl die weiteren Arbeiten für das von privater Seite verfolgte Bauprojekt als auch für das Bebauungsplanverfahren weiter vorangetrieben werden. In dem aktualisierten Konzept, das die Architekten Jürgen und Philipp Köpfler vorstellten, fallen Wohnbebauung und Hotelkomplex deutlich kompakter aus als in früheren Entwürfen. Zudem wird dem angrenzenden Freizeitareal mit Spielplatz, dem Eis- beziehungsweise Skaterplatz und Bolzplatz stärker Rechnung getragen.

Fahrplan

Damit das Projekt ehemaliges Bauhofgelände, das auch einen Verkauf des Areals an die private Investorengruppe vorsieht, die den Wohn- und Hotelkomplex errichten will, noch in die Laufzeit des Stadtsanierungsprogramms fällt, muss das Grundstück laut Bürgermeister Tobias Link bis Ende Juni nächsten Jahres verkauft sein. Von dem Wohn- und Hotelkomplex auf dem ehemaligen Bauhofgelände erhoffe er sich, so Link, belebende Impulse für die Innenstadt, insbesondere auch für den Einzelhandel. Mit dem Freizeitareal werde sich im Zuge des Bebauungsplanverfahrens der neu gewählte Gemeinderat detailliert befassen. (tom)