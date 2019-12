Während in den Ortsteilen noch genügend Sternsinger unterwegs sind, um die Häuser zu besuchen, sieht es in Löffingen eher bescheiden aus. „Aufgrund der fehlenden Kinder und Jugendlichen, welche dieses Amt übernehmen möchten, können in Löffingen nur die Häuser berücksichtigt werden, welche sich angemeldet haben“, bedauert Vikar Jan Lipinski. „Die Sternsinger bringen den Segen Gotts ins Haus und sammeln in diesem Jahr für den Libanon„, so der Vikar weiter. „Frieden! Im Libanon und weltweit“ – so heißt das diesjährige Sternsingermotto. „Mit dem Ausbruch des Bürgerkrieges in Syrien nahm der Libanon viele Flüchtlinge auf, an ausreichend Bildungs- und Gesundheitsstruktur fehlt es noch. Dazu wollen die Projektpartner der Sternsinger einen Beitrag leisten, wollen zudem zu Frieden und Verständigung unter den Kulturen und Religionen beitragen“, kann man dazu im Weihnachtsbrief der Gemeinde lesen.

Die Aktion Dreikönigssingen ist die größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder weltweit. Seit Beginn im Jahr 1959 haben die Sternsinger eine Milliarde Euro gesammelt.

Die Sternsinger sind in Löffingen und Seppenhofen unterwegs am Freitag und Samstag, 3. und 4. Januar, falls die Anmeldungen rechtzeitig – bis zum 1. Januar im Behälter hinter der Kirche – eingegangen sind. In Dittishausen und Unadingen kommen die Sternsinger am 4. Januar ins Haus, am 5. Januar besuchen sie flächendeckend die Häuser in Bachheim, Göschweiler und Reiselfingen.

Die Anmeldeformulare für Löffingen sind im Weihnachtsbrief zu finden, welche verteilt wurden, aber auch in der Kirche ausliegen. Außerdem können diese auf der Homepage der Kirchengemeinde unter „www.kath-loeffingen.de“ heruntergeladen werden. „Aufgrund der wenigen Freiwilligen ist leider ein Wunschtag oder eine Wunschuhrzeit nicht möglich“, informiert Vikar Jan Lipinski. Die Sternsinger sind in der Zeit zwischen 10 Uhr und 16 Uhr unterwegs.

Die Gottesdienste zum Dreikönigsfest mit der Segnung von Salz, Wasser und Kreide wird in Bachheim und Göschweiler um 9 Uhr gefeiert, um 10.30 Uhr in Reiselfingen. In diesen drei Orten werden die Sternsinger nach dieser Messe ausgesendet. In Löffingen und Unadingen wird der Dreikönigsgottesdienst am 6. Januar gefeiert. In Unadingen bereits um 9 Uhr in Löffingen um 10.30 Uhr, hier wird der Kirchenchor die heilige Messe mitgestalten. Im Anschluss an den Gottesdienst werden die Ministranten kleine Tüten mit gesegnetem Speisesalz gegen eine Spende anbieten.