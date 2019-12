von Rainer Bombardi

Acht Beiträge, zwei Zugaben, einen Ehrungsmarsch und eine Reise durch unterschiedliche blasmusikalische Stilrichtungen erlebten die Zuhörer während des Weihnachtskonzerts in der Reiselfinger Dietfurt-Halle. Die Musikkapelle hatte zur Traditionsveranstaltung am ersten Weihnachtsfeiertag eingeladen, zu der eine rekordverdächtige Zahl an Zuhörern gekommen war. Es gab kaum mehr freie Sitzplätze und hinter den Theken hatten die Helfer des FC Reiselfingen alle Hände voll zu tun.

Dirgent Henry Heizamnn und die Musikkapelle Reiselfingen erhalten für ihr Weihnachtskonzert reichlich Applaus. | Bild: Rainer Bombardi

Ebenfalls im Publikum waren zahlreiche Vertreter der Stadtteile der anderen Löffinger Musikvereine und Kapellen, sowie aus dem Blasmusikverband Hochschwarzwald. Nebenbei warteten viele der Zuhörer gespannt darauf, in welcher Verfassung und mit welchem Programm sich der neue Mann am Taktstock, Henry Heizmann, und die Musikkapelle Reiselfingen präsentieren würden. Sie alle wurden nicht enttäuscht, sie erlebten vielmehr einen bunten Ritt durch die Musikrichtungen.

Zum Auftakt überraschten die Gastgeber mit dem Konzertwerk „The Witch and the saint“, das die Zuhörer in eine dunkle Zeit des Mittelalters entführte. Auf Oberstufenniveau bewegte sich die Musikkapelle auch mit ihrem nächsten Stück, in dem der Komponist Samuel R. Hazo unter dem Titel „Ride“ kurz und prägnant das freudige Lebensgefühl wiedergab, das er während des Komponierens hatte. Jugend und Zuversicht ging vom nächsten Stück „Wind on the hill“ aus, das in seiner Aufführung im Stil einer erfrischenden Filmmusik populär erklang. Den Konzertwerken schloss sich gegen Ende des ersten Teils eine Fülle an Ehrungen an, die mit einem Ehrungsmarsch in die Pause entführten. Mit einem pfiffigen und waschechten Marsch eröffneten die Gastgeber ihren zweiten Teil. Im Konzert, das zahlreichen Solisten die Möglichkeit bot, sich zu präsentieren, bereicherte Klarinettist Marc Kaltenbrunn den Ausflug in die Welt der Klezmer-Musik. Lautstarker Applaus und eine kleine Zugabe waren der Lohn für den Solisten.

Blasmusik-Ballade intoniert

Ruhe vermittelte das Orchester den Zuhörern mit der von träumerischer Leichtigkeit geprägten Blasmusik-Ballade „My Dream“. Doch diese Ruhe währte nicht lange. Mit „Lord Tullamore“ hatte sich die Kapelle an das mitreißende Stück eines niederländischen Komponisten gewagt. Dabei gelang es ihr, die lebendige Wirkung des dreiteiligen Stücks auf die Zuhörer zu übertragen, die sich zu Passagen von irischer Folkmusik so fühlten konnten, als befänden sie in der Weite der grünen Insel. Die Intonation von Schwerelosigkeit, gepaart mit höfischen Tanzelementen, machte dieses Stück zu einem der Konzerthöhepunkte. Offiziell endete der zweite Teil mit dem Marsch „Allgäu Land“.

Doch der starke Applaus animierte das Orchester, sein Publikum mit dem Medley „Coldplay on stage“ zu beschenken. Den endgültigen Schlussakkord setzten die Musiker mit der Polka „Ein halbes Jahrhundert“. Der Vorsitzende Guido Kaltenbrunn dankte zuvor noch einmal für die Bereitschaft der Aktiven, die sich in den Proben der letzten Monate überdurchschnittlich engagiert hatten. Nach dem der Vorhang fiel, hatte das Servicepersonal noch einmal alle Hände voll zu tun, den Wünschen des Publikums gerecht zu werden.