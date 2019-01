Die Löffinger Narren setzen zwar auf Tradition, sind aber auch flexibel und lassen den Zeitgeist nicht außer Acht. Dies wurde bei der traditionellen Narrenversammlung am Abend des Dreikönigstags im Beisein der Laternenbrüder, aller Narrengruppen und Narren unter den Klängen der Löffinger Musikanten deutlich. Dem Zeitgeist entsprechend, war dies die letzte Narrenversammlung, denn in Zukunft wird es am 6. Januar die Fasneteröffnung und gleich nach der Fastnacht eine offizielle Jahreshauptversammlung geben. "Flexibel sind die Narren auch", so Narrenvater Sven Seidel. Aufgrund des Schienenersatzverkehrs gibt es einige Änderungen an Fastnacht, da die Hauptstraße nicht gesperrt werden kann. "Sobald der Bus vorbei ist, werden wir die Straße am Schmotzige Dunschdig zum Stellen des Narrenbaums kurzfristig sperren", sagte Seidel. Trotzdem gelte es für alle Narren Vorsicht walten zu lassen. Ausgesetzt werden wird allerdings, so informierte der Kulturbeauftragte Matthias Wider, das Fastnachtsschauspiel. Der Hemdglonkerumzug wird dieses Mal vor der Bühne bei der Kirche starten. "Mehr Glück hatte man bei der Sperrung am Fastnachtsmontag", freute sich Bürgermeister Tobias Link. Hier konnte man eine Sperrung zumindest in der Zeit zwischen 12 und 17 Uhr erreichen.

Ein weiteres Novum wird in den Löffinger Fasnachtsgeschichtsbüchern zu lesen sein. Thomas Hofmeier hatte die kürzeste Amtszeit als Narrenvater. Unvergessen die letztjährige Narrenversammlung, als der Vorstand Sven Seidel zum Narrenvater vorschlug, die Versammlung sich aber für den Kandidaten von Rudolf Gwinner, Frisörmeister Thomas Hofmeier, entschied. Doch schon nach 15 Wochen wendete sich das Laternenbrüder-Vorstandsfeld und Sven Seidel wurde in einer außerordentlichen Narrenversammlung zum Narrenvater gewählt, nachdem die Vollbluthexe Thomas Hofmeier das Amt des Vizes dem Narrenvaterposten vorzog. Dies hätte dies in manchen Vereinen zu Irrungen und Verwirrungen geführt, nicht jedoch in Löffingen, dies zeigte sich auch bei der diesjährigen Narrenversammlung.