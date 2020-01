Mit nur einer Stimme mehr (sieben zu sechs Stimmen) entschied sich der CDU-Ortsverband Unadingen, weiterhin selbständig zu bleiben und sich nicht dem CDU-Stadtverband Löffingen anzuschließen. Die Frage stellte sich in der Hauptversammlung, nachdem der langjährige Vorsitzende Bruno Kramer, der 2007 für 40-jährige aktive CDU-Mitgliedschaft mit der silbernen Ehrennadel gewürdigt wurde – nicht mehr zur Wiederwahl stand. Intensiv hatte Bruno Kramer nach einem Nachfolger gesucht, doch er sei auf keine Bereitschaft gestoßen. Konrad Koßbiel, der über 40 Jahre den Christdemokraten angehört, appellierte an die Mitglieder, eigenständig zu bleiben.

Im Jahr 2015 konnte der Ortsverein Unadingen seinen 50-jähriges Bestehen feiern. Gegründet im Klassenzimmer der Schule, wurde Johannes Oschwald damals Vorsitzender. 1965 wurde unter der Regie von Lehrer Erich Womes auch die Junge Union mit Vorsitzendem Josef Kramer gegründet. Vor dieser interessanten Historie entschieden sich die Unadinger weiterhin für die Eigenständigkeit.

Unadingen ist noch der einzige Ortsverein, der zwar eng mit dem Stadtverbund Löffingen verbunden ist, aber auch in Zukunft mit 18 Mitgliedern eigenständig bleibt. Beachtenswert, dass sich nun nach der Wahl der Selbstständigkeit doch noch Personen fanden, welche sich für einen Vorstandsposten zur Verfügung stellten. Die Versammlung wählte den 35-jährigen Landwirt Werner Marx zum Ortsverbands-Vorsitzenden. Marx bringt reichlich kommunalpolitische Erfahrung mit aus dem Gemeinderat und Ortschaftsrat, bisher war er Beisitzer. Stellvertreter bleibt Martin Netz, die Kasse übernimmt Martin Kramer, den Posten des Schriftführers Volker Oschwald und die beiden Beisitzerposten wurden mit Benno Ketterer und Michael Hasenfratz besetzt.

Nach 20 Jahren als Ortsverbands-Vorsitzender zog sich der engagierte Kommunalpolitiken Bruno Kramer nun in die zweite Reihe im Ortsverband zurück. Er konnte über zahlreiche Aktivitäten im vergangenen Jahr berichten, in der die Kommunalwahl im Mittelpunkt stand. Erstmals hatte man in Unadingen eine Einheitsliste präsentiert, die mit 16 Kandidaten auch gut gefüllt war. Überschaubar war der Kassenbericht, bemängelt wurden hier die nicht unerheblichen Kosten der Kassenführungsgebühr.

Die Versammlung beschloss, einen regelmäßigen Stammtisch einzuführen, um sich auszutauschen.