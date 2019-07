Der Förderverein der Grundschule Löffingen steht vor großen Problemen: Seit Brigitte Werder aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten war, sucht der Verein nach einem Vorsitzenden. Damals konnten zwar kommissarisch Ines Benitz und Isabel Meßmer für das Vorstands-Duo gewonnen werden, allerdings hatten sich die beiden Damen nur für eine Übergangslösung bereit erklärt, da sonst der Verein vor der Auflösung gestanden hätte. „Wir müssen dringend Werbung machen“, so Isabel Meßmer, die Mitglieder müssen nicht Eltern der Grundschüler sein, es können auch Gönner des Vereins, Eltern von kommenden Schülern oder Eltern von Ex-Schülern sein.

„Der Förderverein leistet Großartiges und bereichert das Schulleben enorm“, sagt Rektorin Saskia Bea. Das jüngste Projekt ist das Sonnensegel, welches im vergangenen Jahr angeschafft und nun vom Bauhofteam aufgehängt wurde. Gerade bei den sommerlichen Temperaturen ist das Segel ein willkommener Schattenspender in den Pausen. Nun steht ein Ausflug der Schüler in den Tier- und Freizeitpark Tatzmania an, der ebenfalls vom Förderverein finanziell unterstützt wird. Hinzu kommen finanzielle Unterstützungen für Betreuung, Veranstaltungen, Beiträge durch Bewirtung und viele Anschaffungen.

Jüngst wurde vom Förderverein an die Eltern der Grundschüler ein Brief herausgegeben, in dem die Bedeutung des Vereins untermauert wird. „Wir benötigen nicht nur Mitglieder, sondern auch Personen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen“, so Isabel Meßmer. Sollte sich bis zur nächsten Jahreshauptversammlung, hier stehen Neuwahlen an, kein Vorsitzender finden, steht der Förderverein vor dem Aus. „Die Aufgabe des Fördervereins liegt zum einen in der Mithilfe eines feierlichen Rahmens, etwa bei der Einschulung, sowie der Entlassfeier mit der Bewirtung. Diese Gelder, die eingenommen werden, kommen den Kindern wieder dahingehend zugute, indem Spielwaren für die Pause angeschafft werden oder finanzielle Unterstützung bei Ausflügen“, heißt es im Elternbrief weiter.

„Unser Förderverein unterstützt die Schule in ganz unterschiedlichen Bereichen und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung einer positiven Lernumgebung“, unterstreicht Dorothea Schlatter, Lehrerin und stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins.