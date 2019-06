Eine rege Bautätigkeit herrscht offensichtlich derzeit in der Region Löffingen: „Die Bauanträge häufen sich, so dass wir heute und für den 25. Juni einen Ausschuss einberufen mussten“, informiert Bürgermeister Tobias Link bei der Sitzung des Bauausschusses am Donnerstagabend. Bauanträge aus fast allen Löffinger Ortsteilen hatte das Gremium auf dem Beratungstisch, welche auf einen Bevölkerungs- aber auch einen Handwerks- beziehungsweise Freizeitzuwachs hinweisen.

So wird die abgebrannte Zimmerei von Rainer Sibold im interkommunalen Gewerbegebiet Löffingen mit gleichen Maßen wieder aufgebaut. Das Familienunternehmen Adrion-Knöpfle wird in der Studerstraße eine Lagerhalle errichten und in Unadingen möchte Kai Weißenberger einen Reitplatz kombiniert mit Auslauf errichten und damit seine Ranch erweitern.

Mit dem Abriss des alten Farrenstalls kann es nun auch mit der Bebauung des alten Bauhofgeländes in Löffingen begonnen werden. Für den Löffinger Tierschutzverein bedeutet dies, das Lager mit Flohmarktartikeln, im Farrenstall zu räumen. Mehrmals im Jahr hatte hier der Flohmarkt stattgefunden.

„Wir hatten immer noch gehofft, dass es noch länger dauert und wir mit unseren Flohmärkten im Farrenstall noch eine ganz Weile weiter machen können“, sagte dazu Carola Hannes, die Vorsitzende des Tierschutzvereins. Schon lange war der Tierschutzverein über den Abriss informiert.

Freuen wird sich so manch anderer Bürger, dass es nun mit der Bebauung des alten Bauhofareals endlich los gehen kann. Erst im Mai hatte der Gemeinderat nochmals beraten und am Ende grünes Licht für die Wohnbebauung und den Hotelkomplex gegeben. In diesem überarbeiteten Plan von Jürgen und Philipp Köpfler wurde die Wohnbebauung von drei auf zwei Gebäudekomplexe mit jeweils elf Wohnungen reduziert. Die Parkplatzsituation soll hier durch eine Tiefgarage, die mit beiden Gebäuden verbunden ist, entspannt werden.

Auch der geplante Hotelkomplex wurde der neuen Lage angepasst. So soll dieser aufgrund der Grundwassersituation keine Tiefgarage und kein Untergeschoss bekommen. Die Parkplätze werden nördlich am Hotelkomplex entstehen. In diesem Zuge soll auch der Spielplatz optimiert werden.

Freuen dürfen sich die Mitarbeiter der Löffinger Stadtwerke, die einen Kastenwagen zum Preis von 20 000 Euro bekommen, nachdem ein hiesiger Händler einen ordentlich Nachlass gewährt hat.