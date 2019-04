Die Stadtmusik Löffingen lädt zum Muttertagskonzert ein, um die Postkarten und Glückwünsche aus aller Welt zur 1200-Jahr-Feier der Stadt Löffingen musikalisch zu präsentieren. Es ist ein Muttertags-Jubiläumskonzert, mit dem Sinfonischen Blasorchester, dem Jugendblasorchester und dem Vororchester, das die Musiker am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr in der Festhalle präsentieren.

Kartenverkauf

Zum Muttertagskonzert am Samstag, 11. Mai, um 20 Uhr in der Festhalle wird die Stadtmusik mit Grüßen zur 1200-Jahr-Feier aus aller Welt aufwarten. Kleine Überraschungen mit Einblicken auf das Open-Air-Konzert am 26. Juli werden für Begeisterung sorgen. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist-Information, dem Schuhgeschäft Schmid, bei allen Musikern und per Kartenreservierung unter karten@stadtmusik-loeffingen.de, sowie an der Abendkasse.

Informationen im Internet:

http://www.stadtmusik-loeffingen.de