1922 wurde das Bachheimer Rathaus eröffnet. Im Gedenkjahr 2022 möchte man dieses Ereignis gebührend feiern, so Ortsvorsteherin Petra Kramer. Deshalb hat man in diesem Jahr die Haushaltswünsche für das Rathaus auch nur auf das Notwendigste beschränkt, im kommenden Jahr wird man ganz gezielt im Hinblick auf das Jubiläum nochmals durch das Rathaus gehen. Wie der 41-jährige Grafikdesigner Frank De Rosso, der neu in den Gemeinderat eingezogen ist, informierte, sei die Bausubstanz noch völlig in Ordnung. Allerdings müsse man das Augenmerk auf den feuchten Keller legen. Energetisch gelte es die Frage zu stellen, ob ein Austausch der Fenster sinnvoll sei, zumal das Rathaus ja nicht immer besetzt sei. Neue Fenster im Stil des Hauses würden schon ein großes Loch in die Kasse reißen, so die Ortsvorsteherin.

Frank de Rosso nahm seine Kollegen mit auf eine interessante Rathausgeschichte, die Karla Scherer und Emil Ketterer aufgearbeitet hatten. Das Rathaus wurde vom Architekten Josef Graf erbaut, der so bekannte Jugendstil- Bauten wie die Christuskirche und das Rathaus in Donaueschingen, das alte Schulhaus in Bräunlingen oder Häuser in Karlsruhe entworfen hat. Der Professor der Karlsruher Akademie wurde nach dem Brand 1908, dem ein Drittel der Häuser in Donaueschingen zum Opfer fiel, als Fürstenbergischer Bauinspektor zum Wiederaufbau in die Donaustadt geholt.

„Er orientierte sich stilistisch am Jugendstil mit romantisch-malerischen Lösungen“, erklärte de Rosso. Graf sei der spezifische Donaueschinger Jugendstil zu verdanken. 1911 wurde Graf in Bräulingen zum Bau der alten Schule engagiert. Von den beiden Städten ging es dann nach Bachheim. Aus der Bachheimer Dorfchronik hatte das neue Ratsmitglied interessante Informationen zusammengestellt: Trotz der wirtschaftlichen Not und Währungszerfall nach dem Krieg realisierte die Gemeinde 1919 die Versorgung des Dorfes mit Elektrizität, 1921 folgte der Bau des Rathauses, 1922 die Beschaffung der Kirchenglocken und Renovierung der Kirche, der Bau eines Löschwasserbehälters, die Errichtung eines Kriegerdenkmals und 1923 die Anlage des Kanals durch den Ort.

„Es war wohl Bürgermeister Germann Kramer, 1928 und 1929 Mitglied im Landtag der Republik Baden, zu verdanken, dass das Rathaus gebaut wurde. Der Bürgermeister erwarb die einst zum St. Blasischen Fronhof gehörige Nägelis Schier“, so de Rosso. Nach deren Abbruch wurde mit dem Bauschutt der Bierkeller aufgeschüttet. Die Kosten betrugen 340 000 Mark. So wurde am 26. Mai 1921 feierlich der Grundstein gelegt. Am 17. und 18. September 1922 wurde bei einem zweitätigen Fest die Weihe von Rathaus, Kriegerdenkmal und der neuen Kirchenglocken gefeiert.