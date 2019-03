"Das Schönste von Leffingä – isch Unädinge" oder "Ich bin froh, dass ich en Unädinger bin", sind nur zwei Hommagen der beiden fantastischen Ansager Christoph Greiner und Stefan Kramer an ihr geliebtes Unadingen beim Bunten Abend. Doch nicht nur diese beiden wandlungsfähigen Conférenciers unterstrichen dies, sondern die Unadinger Vereine selbst, die ihren Heimatort beim Bunten Abend als erfolgreiches Gesamtpaket vorstellten.

Mit erfrischenden Szenen, ideenreichen Darstellungen, showartigen Tanzvorstellungen, mit sehr viel Dorfgeschehen und dazu die Musikbegleitung der Unadinger Dorfmusikanten, waren die Zutaten für einen erfolgreichen Narrenabend gegeben. Tief in die mediale Trickkiste hatte der Sportverein gegriffen mit dem Geranienmagazin.

Video: Silvia Bächle

Eine Abendshow auf der großen Leinwand, die den Ort Unadingen völlig neu durchleuchtet, die Unadinger Kicker als Sänger und Aerobic-Freaks präsentierte, die Gullideckel bemängelte, aber auch nicht vor dem Wirtschaftsschwund halt machte. Diesen prangerten auch die Musiker an, die sich stimmlich in Szene setzten und Susi vom Ochsen anbettelten, doch wieder längere Öffnungszeiten einzuführen, um als Dorfstreicher das Unadinger Nationalgetränk Asbach-Cola nicht auf der Straße einnehmen zu müssen. Das Ansager-Duo hatte die Idee, im Ochsen einen Bier-Roboter einzubauen und das Bier per Drohne zu servieren.

Die heißen Männeroberkörper der Landjugend, die sich außerdem als Schnellumzieher zeigten, rissen nicht nur die Damenwelt von ihren Sitzen. Im krassen Gegensatz zeigten sich die Landfrauen als scharfe Hüpfer im Oma-Outfit als Sexbombs mit fetziger Musik. Das Leben im Hühnerstall besangen die Hühner des Kirchenchors: Ein hartes Eier-Leben, doch dafür hatten die Hühner einen echt modernen Hühnerstall. Mit dem Auftritt der Unadinger Village-People punktete der Narrenverein Wolfgalgenhexen schon beim Öschabend und diesen Erfolg gab es auch in Unadingen.

Sehenswert waren auch die Tanzauftritte der Stiefelgarde und der Dance Heroes. Während letztere im Musicalmedley von Tarzan zu Rocky bis zu Abba tanzten, wurde die Stiefelgarde vor allem mit "the greatest Showgirls" diesem Ruf voll gerecht. Natürlich durfte auch der Hansilitanz nicht fehlen.