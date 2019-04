Die katholische Kirche feiert die Karwoche und die Auferstehung Jesus an Ostern. Es wird die letzte Osterfeier für Dekan Eugen Dannenberger als Stadtpfarrer von Löffingen sein. Wie der Geistliche im Osterbrief mitteilt, wird er nach 20 Jahren als Löffinger Stadtpfarrer und 19 Jahre als Dekan des Dekanats Neustadt im September in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Auch die Amtszeit von Rita Dietrich, seiner langjährigen Haushälterin, wird mit seinem Eintritt in den Ruhestand zu Ende gehen. Laut Dannenberger ist seit Februar für die Pfarrei Löffingen Heilig Kreuz mit den Ortsgemeinden im Amtsblatt der Erzdiözese die Pfarrstelle ausgeschrieben.

Ihren Dienst hat Pastoralreferentin Veronika Kreutz nach der Elternzeit wieder aufgenommen, allerdings nur zu 50 Prozent und auch hier vorrangig für das Dekanat.

Am Karfreitag lädt die katholische Pfarrgemeinde zu den Karfreitagsfeiern ein. In Unadingen findet von 9 Uhr bis 11 Uhr die Betstunden statt. Um 11.15 Uhr schließt sich die Karfreitagsfeier für Kinder und Familien an, um 15 Uhr wird der Kirchenchor die Karfreitagsliturgie mitgestalten. Auch in Löffingen gibt es um 10 Uhr die Karfreitagsfeier für Kinder und Familien, um 15 Uhr wird die Karfreitagsliturgie mit dem Kirchenchor gefeiert.

Am Ostersonntag, 21. April, wird es in Löffingen um 10 Uhr den Festgottesdienst unter Mitwirkung des Kirchenchors geben. Parallel findet die Wort-Gottes-Feier für Kleinkinder im Jugendraum der Kaplanei statt. Um 19 Uhr ist Ostervesper mit sakramentalem Segen. Auch in Unadingen wird um 10 Uhr der Festgottesdienst mit dem Kirchenchor gefeiert. Parallel findet der Kinderkreis im Pfarrhaus statt.

Am Ostermontag, 22. April, geht es bereits um 7 Uhr in Unadingen zum Emmaus-Spaziergang, Treffpunkt ist an der Kirche. Um 9 Uhr finden die Gottesdienste in Göschweiler und Reiselfingen statt, um 10.30 Uhr in Dittishausen und Bachheim, wobei in Bachheim der Kirchenchor den Festgottesdienst mitgestalten wird.

Wer möchte, kann die Mitfahrgelegenheiten zu den Gottesdiensten in Löffingen und Unadingen nutzen. Bei Bedarf sollten sich die Göschweiler für eine Fahrt nach Löffingen bei Helga Furtwängler, Telefon 07654/8611, oder die Bachheimer für eine Fahrt nach Unadingen bei Maria Burger, Telefon 07654/8387, melden.