von sk

Nicht hinnehmen wollen die Löffinger Stadtverwaltung und der Gemeinderat die geplante Schließung des Treff 3000 Markts in der Innenstadt. Bekanntlich soll der Discounter nach seinem letzten Verkaufstag am 23. April geschlossen werden. Die hatte kürzlich die Zentrale von Edeka-Südwest bestätigt. Schon im Oktober 2018 wurde bekannt, dass es Veränderungen beim Discounter Treff geben wird. Rund die Hälfte der Treff 3000-Märkte wurden an den Discounter Netto abgegeben. Der Löffinger Markt blieb in den Händen von Edeka-Südwest.

Mit einem offenen Brief, den Bürgermeister Tobias Link und die drei Fraktionssprecher Manfred Furtwängler (CDU), Werner Adrion (FDP/FW) und Georg Mayer (SPD) unterzeichnet haben, wenden sich die Löffinger an die Offenburger Zentrale von Edeka:

"Ihre Entscheidung, den Treff – Markt in Löffingen zu schließen, stößt in der Stadt auf großes Unverständnis. Der Gemeinderat und die Stadtverwaltung protestieren gegen die Schließung des Treff-Marktes", so die Unterzeichner.

Löffingen Welche zwei Geschäfte Löffingen verliert Das könnte Sie auch interessieren

"Löffingen ist eine Stadt, deren Entwicklung sich sehen lassen kann. Seit dem Jahr 2013 hat sich die Einwohnerzahl von 7465 auf über 7700 erhöht. In diesen Jahren sind in Löffingen etwa 400 sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse entstanden. Die Stadt Löffingen bietet ein attraktives Umfeld für Wohnen und Arbeiten. In den letzten Jahren hat die Stadt Löffingen erhebliche Investitionen getätigt, um dem ansässigen Gewerbe und der Wohnbevölkerung eine attraktive Infrastruktur anbieten zu können.

Diese Anstrengungen werden auch in Zukunft fortgesetzt werden. So sind wir gerade in der Planung für Sanierung unserer Schule. Unser Glasfasernetz für ein schnelles Internet wird weiter ausgebaut. Die Innenstadt von Löffingen wird Schritt für Schritt neu gestaltet. Der erste Bauabschnitt um das Rathaus wird gerade umgesetzt", schreiben die Löffinger.

Der Treff-Markt im Stadtkern erfülle eine wichtige Funktion in der Stadt. Er bilde für viele Menschen die Nahversorgung ab. Vom Mark profitieren auch die anderen Geschäfte der Innenstadt und natürlich profitiere der Markt auch andersherum von einer belebten Innenstadt.

Weil der Treff – Markt eine wichtige Funktion der Stadt erfülle, wurde bei den Planungen der Vergangenheit stets Rücksicht auf den bestehenden Markt genommen. Vor wenigen Jahren wurde in Löffingen auf dem sogenannten Bauhofareal die Ansiedlung eines Rewe-Marktes diskutiert. Ein gewichtiger Grund gegen die Ansiedlung dieses Marktes sei damals die dadurch erwartete Existenzgefährdung des Treff-Marktes gewesen.

"Außerordentlich irritierend im Vorgehen Ihres Hauses ist, dass die Stadt nicht im Vorfeld in Ihre Entscheidungsfindung einbezogen worden ist, vielmehr erst durch Gerüchte in der Stadt auf die geplante Schließung aufmerksam wurde.

Wir appellieren auf diesem Weg an Ihr Haus, die Entscheidung zu überdenken und stehen gerne für Gespräche zur Verfügung", schreibt Link abschließend.