Vor großem närrischen Publikum und der große Narrenschar auf der Bühne der Bürgerhalle konnte Narrenvater Harald zahlreiche engagierte und langjährige Mitglieder beim Bunten Abend auszeichnen. Nach 20-jähriger Aktivität als Elferrat trat Günter Müller von diesem Posten nun zurück. "Du hast Dich in all der Zeit um die Unadinger Fasnet verdient gemacht", informierte der Narrenvater, der Günter Müller zum Ehrenmitglied ernannte. Nicht nur als Elferrat brachte Müller seine Ideen beim Wagenbau ein, er war auch viele Jahre für die Auftritte beim Öschabend und dem Bunten Abend des Narrenrats verantwortlich, außerdem noch vier Jahre im Vorstand der Stiefelzunft. Mit der Narrenkappe und dem großen Stiefelorden wurde Günter Müller in den "närrischen Ruhestand" verabschiedet. Als nachfolgender Elferrat wurde Philipp Schwörer aufgenommen und auf der Bühne eingekleidet. Der 36-jährige Zimmermeister tritt in die Fußstapfen von Opa Emil und Vater Bernhard, die sich bei der Unadinger Fasnet verschrieben hatten.

Mit dem Stiefelorden für 25-jährige Treue zu den Urhexen wurden mit dem kleinen Stiefelorden ausgezeichnet Mark Sättele-Marx, Ralf Kramer, Ralf Oschwald und Harry Wehinger-Ketterer. Gleich 30 Jahre als Urhexe ist Walter Straub anzutreffen. Bei den Wolfgalgenhexe bekam den kleinen Stiefelorden (für 25 Jahre) Volker Oschwald, 20 Jahre ist Andreas Stefan dabei. Die Ehrung für 25 Jahre Stiefelhansel ging an Carmen Klimmer, für zehn Jahre wurden Nadine Dinger und Heiko Fromm ausgezeichnet.

Verabschiedet wurden die drei Ketterer-Brüder Balduin, Leopold und Ferdinand. Viele Jahre waren sie die guten Geister hinter der Bühne, Ton und Technik übernahmen nun Erik Zorn und Michael Hasenfratz. Verabschiedet wurde auch Lioba Ketterer von der Stiefelgarde.

Der Blick in die Unadinger Fasnetgeschichte führt ist Jahr 1925, als Wagner Johann Rosenstiel mit mehreren Männern gemeinsam in Unadingen Fastnacht machte. Der Narrenverein selbst wurde am 23. Januar 1931 gegründet, 1969 bekam der Verein den Zusatz Stiefelzunft. 1968 wurden die Urhexen aus der Taufe gehoben, 1972 die Stiefelgarde gegründet, 1978 folgte die Stiefelhanselgruppe und 1993 wurden die Wolfgalgenhexen gegründet.