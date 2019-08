Grundschule Löffingen

Zuerst wird die Grundschulförderklasse am Donnerstag, 12. September, um 9 Uhr eingeschult. Die Erstklässler sind am Freitag, 13. September, an der Reihe – um 14 Uhr beginnt die Segnungsfeier in der katholischen Kirche, um 14. 30 Uhr die Einschulungsfeier in der Festhalle und anschließend der Unterricht.

Außenstelle Göschweiler

Um 9 Uhr findet am Freitag, 13. September, in der Herz-Jesu-Kirche für die Erstklässler der Segnungsgottesdienst statt, dann geht es zum ersten Unterricht.

Grundschule Bachheim-Unadingen

In Bachheim treffen sich die Kinder am Freitag, 13. September, um 8.10 Uhr der Schule, gemeinsam geht es zum Segnungsgottesdienst, der um 8.30 Uhr in der Peter und Paul Kirche beginnt. Zurück in der Schule findet die Feier sowie die erste Stunde statt.

Schulverbund

Die Fünftklässler werden am Donnerstag, 12. September, um 14 Uhr bei einer Feier in der Festhalle willkommen geheißen.