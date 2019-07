Ein Aufatmen gab es in der Bevölkerung und auch im Rathaus als jetzt Bürgermeister Tobias Link von den erfolgreichen Verhandlungen über einen Nachfolge-Lebensmittelmarkt im ehemaligen Treff, zuvor Gottlieb-Gebäude, im Städtle berichten konnte. Voraussichtlich am 12. September wird die Nahkauf-Filiale eröffnet werden. „Der zukünftige Pächter hat mir versichert, dass er einen Pachtvertrag unterschrieben hat“, freut sich Bürgermeister Link, der nach der Schließung von Treff 3000 einen Nachfolgermarkt in der Innenstadt als Chefsache erklärt hatte. „Mit dem neuen Lebensmittelmarkt wird die Innenstadt bereichert“, sagte Link. Schon die zentralen Lage des Marktes, der für die Bürger zu Fuß gut zu erreichen sei, zeige die wichtige Funktion .

Die Nahkauf-Märkte gehörten zum Lebensmittelkonzern Rewe. Die Verhandlungen mit Rewe hat die Stadt geführt, was nun zum Erfolg führte. Die Nahkauf-Filialen sind moderne Nachbarschaftsmärkte für kleinere Verkaufsflächen, wie in Löffingen. Hier wird laut Bürgermeister Link auf 400 Quadratmeter ab September wieder ein Vollsortiment mit der Grundversorgung von Lebensmittel und Gütern des täglichen Bedarfs geboten werden. Der Pächter der Löffinger Nahkauf-Filiale bringe als selbstständiger Kaufmann und Pächter mehrerer solcher Märkte einen reichlichen Erfahrungsschatz mit. Nachhaltigkeit sei ein Teil der Philosophie des Markts, der so auch gut zur Fairtradetown Löffingen passe. „Die selbstständigen Nahkauf-Kaufleute sind vielfach an ihrem Standort und in ihrer Region verwurzelt. Sie legen besonderen Wert auf eine persönliche Beratung der Kunden“, so heißt es bei Rewe.

Mit dem neuen Drogeriemarkt, der bekanntlich am 8. August seine Pforten im interkommunalen Gewerbegebiet an der Bundesstraße 31 öffnet, hofft Bürgermeister Tobias Link, die Talsohle des Ladensterbens im Baarstädtle durchschritten zu haben. In den letzten Jahren hat sich die Zahl der Geschäfte in der Innenstadt stark reduziert.