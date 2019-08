Löffingen lädt zum Spielen ein. Mit der Aktion „Stadt-Land-Spielt“ soll am 8. September die Spiellust im Baarstädtchen geweckt werden. Von 14 bis 18 Uhr wird das Feuerwehrgerätehaus zu einem Spieleldorado, in dem sich Menschen über Generationen, Herkunft und sozialen Grenzen hinweg verbinden, um Gesellschaftsspiele auszuprobieren. „Die Besucher erwarten Neuheiten und Spieleklassiker zugleich“, verspricht Jana Wehrle von der Tourist-Info Löffingen. Bereits zum siebten Mal hält das Non-Profit Projekt „Stadt-Land-Spielt“ Einzug in 188 Städten in Deutschland, der Schweiz und Österreich, darunter auch im Baarstädtchen Löffingen. Gemeinsam mit der Hochschwarzwald Tourismus GmbH werden große und kleine Besucher auf ihre Kosten kommen, neue Spiele entdecken und beleibte Spieleklassiker kennenlernen.

Die Spieleauswahl ist groß, so Maritta Moosmann von der Tourist-Info, und reicht von Strategie-, über Familien-, bis hin zu Outdoor-Spielen. Dabei heißt es auch nicht Spielregeln durchzulesen bis man loslegen kann, denn dafür stehen fachkundige Spieleerklärer zur Verfügung. Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind zu diesem Spielenachmittag eingeladen. Exklusiv erscheinen im Rahmen dieses Projekts zur Förderung der Spielkultur Minispiele, die mit Nachhause genommen werden können. Bei der Veranstaltung geht es nur um Spaß und so heißt es einfach „Komm spiel mit“. Jeder kommt auf seine Kosten, denn nicht nur für jede Altersklasse ist gesorgt, auch Freunde des Brettspiels, Kartenspiels oder Würfelspiels sind eingeladen. Das Ziel ist klar gesteckt: in freundlicher Atmosphäre nach Herzenslust ohne Zeitdruck Spiele auszuprobiern. Das Erfolgsrezept dieser Aktion düfte in der großen Partnerwahl liegen, die gemeinsam das Kulturgut Spielen fördern möchten. Den Spielen ist weitaus mehr als nur Zeitvertreib. Es ist Kommunikation, Spielen ist auch Lernen, fördert das kognitive Denken, die Reaktionsfähigkeit, die Konzentration, die Feinmotorik, aber auch die soziale Kompetenz und die Geselligkeit.

Bei der Spieleaktion in Löffingen könenn verschiednee Spiele ausprobiert werden, denn gleich 16 Spielepartner stehen hier parat. Alle Initiatoren haben das Projekt stetig weiterentwickelt, mit neuen Spielen ober wiederentdeckten Spielen für jedes Alter und jede Vorliebe. So hofft man, auch in Löffingen das Spielefieber entfachen zu können, zumal die Veranstaltung im Feuerwehrgerätehaus von 14 Uhr bis 18 Uhr kostenlos ist.