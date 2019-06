Einen echten Höhepunkt setzt die Löffinger Kleinkunstreihe KuTipp vor der Sommerpause. Am Freitag, 7. Juni, gastiert die rasante Songrevue „Black Forest Swing – The Shoo-Shoos“ im Gebertsaal. Bereits im vergangenen Jahr sorgte die Gruppe in Löffingen für Furore und begeisterte das Publikum. Nun schlägt die quicklebendige Truppe in Löffingen ein neues Bühnenprogramm auf und setzte dabei den Fokus noch stärker auf Musik. Die sechs Freunde begeben sich auf einen wilden Wandertripp vom American Song bis zu den europäischen Wurzeln. Philipp Kailer (Gitarre), Michael Tiefenbeck (Kontrabass), Beni Reimann (Drums) und die Sängerinnen Anna Boethius, Juliana Hollerbach und Dina Salak werden das Publikum mitnehmen auf eine rasante Songrevue, auf eine musikalische Weltreise, die immer wieder zurück in den Schwarzwald führt. Der Auftritt verspricht Black Forest Swing mit charaktervollen harmonierenden Frauenstimmen, glänzend aufgelegten Musikern und einer imposanten Bühnenshow mit wirbelnden Röcken und schrägen Humor. Tickets gibt es im Vorverkauf bei den Tourist-Informationen im Hochschwarzwald, unter der Rufnummer 07654/802 72, per E-Mail unter info@loeffingen.de sowie an der Abendkasse.

Der Auftritt ist am kommenden Freitag 7. Juni um 20 Uhr im Gebertsaal.

Nach der Sommerpause geht es mit Ohrwürmern und dem A-Capella Ensemble am 20. September weiter.

Im Oktober gastieren Markus Streubel und Markus Herzer mit „Mr. Bond, die Hoffnung stirbt zuletzt. Der KuTipp-Abschluss ist Frederic Hormuth vorbehalten, der „Bullshit ist kein Dünger“ präsentieren wird.