Das beliebte Löffinger Waldbad öffnet bereits am heutigen Samstag, 25. Mai, seine Pforten. Zum Start der Freiluftsaison 2019 gibt es für die Besucher um 11 Uhr nicht nur ein Gläschen Sekt, sondern freien Eintritt für den ganzen Tag.

Aufgrund der Wettervorhersage wurden die Öffnungszeiten in der ersten Woche (bis Ende Mai) verkürzt. Am heutigen Samstag und morgigen Sonntag ist von 9 Uhr bis 19 Uhr geöffnet, von Montag bis Mittwoch und Freitag 31. Mai von 9 Uhr bis 11 Uhr und von 17 Uhr bis 19 Uhr. An Christ Himmelfahrt hat das Bad wieder durchgehend von 9 Uhr bis 19 Uhr seine Pforten offen. Gemeinsam haben sich die Verwaltung und das DLRG danach auf folgende Öffnungsregelung festgelegt: Die Öffnungszeiten sind täglich von 9 Uhr bis 19 Uhr, bei hochsommerlichen Temperaturen Witterung bis 21 Uhr. Bei Regen ist das Waldbad nur von 9 bis 11 Uhr und 17 bis 19 Uhr offen.

Dank des Einsatzes des DLRGs kann das Löffinger Waldbad die Traumzeiten im Hochsommer anbieten. Die Mitglieder des DLRG übernehmen dann die Badeaufsicht, ebenso an den Wochenenden. Ansonsten stehen am Beckenrand Sabine Tschakal, Petra Vetter und Herbert Kienzler, ab Juli – so Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke – soll eine weitere Person die Badeaufsicht übernehmen.

In den letzten Wochen hat das Bauhofteam um Christian Heizmann das Löffinger Waldbad wieder auf Vordermann gebracht und verschiedene Schönheitsreparaturen durchgeführt. Für die Wasserqualität sorgen die Wassermeister Ralf Sättele und Patrick Schmid. Waldbad-Kiosk und Waldbadgaststätte werden wieder von Lucian Habich (Hexenschopf) mit seinem Team übernommen. Neu dagegen ist die Kasse, die nun von der Stadt selbst betreut wird mit Cornelia Kienzler, Hilde Frei, Regina und Friedhelm Deckert.

Zwar wurde das Wasser schon kräftig aufgeheizt, doch sicherlich wird es noch keine Badewannentemperaturen haben, da die Nächte einfach zu kalt waren. Doch dafür steht der Sport- und Gesundheitsaspekt nun im Vordergrund, wenn man im 33,3 Meter langen Becken die Bahnen zieht. Das idyllisch gelegene Waldbad lockt ferner mit der großen Liegefläche, der 41 Meter langen Wasserrutsche ins Nichtschwimmerbecken, Kinderplanschbecken mit Fontäne und dazu zahlreichen Spielmöglichkeiten.