Wandern und Spaß haben an Pfingsten: Am Samstag, 8. Juni, fällt um 14 Uhr der Startschuss zu den 45. Bachheimer Pfingstwandertagen mit dem Fassanstich. Auf der Bühne wird das Klingelbeitel Echo schon für ordentlich Stimmung sorgen, bis dann ab 20.30 Uhr gleich zwei hochkarätige Bands Schlag auf Schlag aufspielen. Es sind dies die Baaremer Luusbuäbä und die Brotäne Herdepfl. „Jung, frech, einfach anders“, so werben die Baaremer Vollblutmusiker, die seit 2010 die Blasmusikszene aufmischen.

Die Brotäne Herdepfl kommen aus Wolterdingen und sind eine Brass Dance Band. Beide Bands waren Finalisten beim Blechduell. Am Sonntagabend, 9. Juni, spielt die Partyband Gentle Session, die mitreißende Coverband. Von Samstag bis Montag sind auch die Musikvereine aus Gündelwangen, Schollach, Bachheim und die Unadinger Dorfmusikanten zu hören.

Gewandert werden kann am Sonntag und Montag bei den Pfingstwandertagen ab 8 Uhr über drei ausgeschriebene interessante Wanderstrecken. Von der Seniorenstrecke, über die Höhenwanderung bis zur anspruchsvollen Schluchtenstrecke reicht das Angebot. Am Montag findet um 9.30 Uhr der ökumenische Gottesdienst im Festzelt mit dem Kirchenchor und dem Musikverein Bachheim statt.

Nicht nur an die Erwachsenen ist gedacht, sondern auch an die Kinder, für die Kleinen wartet ein Kinderprogramm.

Bekannt ist Bachheim für die Pfingstküche an den Wandertagen. „Keiner darf hungrig oder durstig nach Hause gehen, ist das Ziel des Narrenvereins, der auf die Mithilfe aller örtlichen Vereine und Bürger zurückgreifen kann“, erklärt Vorsitzender Clemens Dienstberger. Die Küche ist perfekt ausgestattet, sodass die Schnitzel oder der Hirschgulasch nicht lange auf sich warten lassen. Auch eine große Kuchenauswahl mit selbst gebackenem Kuchen und Torten wartet auf die Besucher.