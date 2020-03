Um die Verbreitung des Coronavirus möglichst lange heraus zu zögern, hat Erzbischof Stephan Burger mit großen Einschnitten in das Gemeindeleben reagiert: Wie das erzbischöfliche Ordinariat in Freiburg mitteilte, werden in der Erzdiözese auch die für ursprünglich 22. März geplanten Wahlen zum Pfarrgemeinderat verschoben. Die Wahlen sollen nun am Sonntag, 5. April, stattfinden. Somit verlängern sich auch die Fristen für die Briefwahlen und die Onlinewahl zum Pfarrgemeinderat.

In der Pfarrei Heilig Kreuz in Löffingen wird es bis zum 20. April keine Gottesdienste mehr geben, auch die Karwoche, die Osterfeiertage und die Erstkommunion werden nicht gefeiert. Alle Veranstaltungen werden abgesagt, geschlossen bleibt das Pfarrbüro, allerdings stehen die Pfarrsekretärinnen telefonisch oder per E-Mail für Anliegen zur Verfügung. Wie Pfarrer Johannes Kienzler informiert, werden Beerdigungen nur noch im engsten Familienkreis unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, Taufen und Trauungen sollten nach Möglichkeit verschoben oder ebenfalls nur im engsten Familienkreis stattfinden. Die Kirche lädt die Gläubigen zum digitalen Sonntagsgottesdienst unter www.ebfr.de ein. Die Termine werden unter ww.ebfr.de/livestream laufend aktualisiert.