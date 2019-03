Die Stadtmusik Löffingen (SML) ist im Jubiläumsjahr der Stadt besonders gefordert. Das Orchester ist zentraler musikalischen Kulturträger der Stadt und bringt sich auch außerhalb der Gemarkungsgrenzen ein.

Jährlich stehen bei der SML vier Stammkonzerte an, an die Martina Lehmann und Kassiererin Sabrina Scheuble erinnerten. Zum einen, um der Bevölkerung eine große vielfältige Konzertliteratur zu bieten, zum anderen auch, um die Kasse zu füllen, die einem Unternehmen gleicht und ein Jahresminus aufweist. Das Kinderkonzert im vergangenen Jahr – als Werbung gedacht – hat auch seinen Zweck erfüllt, wie Leonie Kienzler bestätigte. In diesem Jahr ist die SML durch die 1200-Jahrfeier noch mehr gefordert, zumal die Musiker auch bei traditionellen und repräsentativen Anlässen der Stadt und Kirche musikalisch präsent sind. Nach dem erfolgreichen Neujahrskonzert steht nun das Muttertagskonzert an, zwei Monate später das große Open-Air-Konzert nicht vor dem Maienländer Tor, sondern auf dem Festgelände an der Wanne. "Bilder einer Stadt" heißt das Thema, das Dirigent Thomas Epple mit seinen Musikern umsetzen wird. Eine besondere Herausforderung für die Musiker wird es sein, das Klangbild auf der weiten Fläche in all seinem Farbenreichtum auszubreiten.

Arbeitstechnisch geht es dann beim Bürgerfest weiter. Im Oktober werden die Musiker sich beim großen Öschkonzert in der Festhalle beteiligen. Hier werden alle Ösch-Musiken Löffingen, Bachheim, Dittishausen, Göschweiler, Reiselfingen, Unadingen und Rötenbach die Festhalle zum Klingen bringen.

Seit Jahren hat die SML mit dem Haus Lebensheimat eine Kooperation, die jährlich den gemeinsamen Kunstkalender als Ergebnis bringt. Der Blick über den Tellerrand zeigt sich auch bei dem Doppelkonzert – im vergangenen Jahr mit dem Musikverein Ewattingen. Neue Ideen fordere die neue Zeit, so Matthias Ketterer, der Öschvertreter des Blasmusikverbands Hochschwarzwald. Da müsste man in Zukunft auch mal an Spielgemeinschaften denken, so Ketterer, der an die SML appellierte, sich am Wertungsspiel miteinzubringen.

Von einem arbeitsreichen Jahr sprach Vorsitzender Paul Wolber. Möglich sei dies durch leidenschaftliche Musiker, einen engagierten Vorstand, eine gutes Miteinander und nicht zuletzt durch hervorragende Dirigenten. Von einem Glückfall spricht die SML, Thomas Epple seit 20 Jahren als musikalischer Leiter zu haben. Er dürfte auch für die guten Probenbesuche (44 Proben, elf Registerporben und 22 Auftritte) verantwortlich sein, allen voran Annalena Groß mit 92 Prozent. "Es ist wichtig und wir sind dankbar das es euch gibt", so Bürgermeister-Stellvertreter Dieter Köpfler.

Ein leichtes Minus gab es in der Mitgliederstatistik. Derzeit spielen 107 Musiker bei der SML in den drei Orchestern. Hinzu kommen die Anfängergruppe, die Fördermitglieder und Ehrenmitglieder. Im Verein sind jetzt 189 Mitglieder gemeldet, zuvor waren es 208.