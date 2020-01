Die Arbeit der Feuerwehren ist einem stetigen Wandel unterworfen, wie man unschwer bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehrabteilung Seppenhofen erkennen konnte. Neben den Brand- und technische Hilfe-Einsätzen waren Hilfeleistungen bei Starkregen und Stürmen gefragt, 19 Mal war die Wehr im vergangenen Jahr im Einsatz, darunter gab es zehn Fehleinsätze.

Elektrifizierung der Höllentalbahn bringt neue Aufgaben

Aufgrund der Elektrifizierung der Höllentalbahn kommen auf die Wehr im Notfall besondere Herausforderungen zu, ebenso wie die Gefahrguttransporte auf der B 31. So besuchte Abteilungskommandant Rainer Satler einen Workshop in Sachen Starkregenrisikomanagement der Stadt Löffingen, war bei der Begehung und Besichtigung der Höllentalbahn vor Ort und beteiligte sich zusammen mit Stefan und Tobias Oschwald bei der Vorstellung des Tunnelkonzepts B 31 Döggingen.

Elektromobilität ist ein wichtiges Thema

Eine weitere Herausforderung sind die Elektroautos, hier besuchten Rainer Satler und Stefan Oschwald die Fortbildung in Sachen Elekromobilität und alternativ angetriebene Fahrzeuge. Neben den Monats- und Hauptproben standen auch zusätzlich für manche Wehrmänner die Belastungsproben auf dem Atemschutz-Übungsplatz in Freiburg-Hochdorf an, sowie Proben der Gefahrgut- und Tür-Öffnungsgruppen. Ein wichtiger Aspekt sind die Proben der Gesamtwehr, um im Notfall Hand-in-Hand erfolgreich helfen zu können.

Beim ersten Hochschwarzwälder Blaulichttag stellten sich die Rettungskräfte, auch die Feuerwehr, sich und ihr immer größer werdendes Aufgabengebiet in Löffingen vor. Da werden die Wehrkräfte immer mehr gefordert, weitere Aus- und Fortbildungen sind notwendig und auch der Zeitfaktor wird für die ehrenamtlichen Einsatzkräfte immer größer.

Mit Sandra Schwörer hat die Abteilungswehr Seppenhofen nicht nur eine engagierte Schriftführerin, sondern eine Feuerwehrfrau die sich um den Nachwuchs kümmert. Neben den Einsätzen in den Kindergärten hat sie jüngst – nach dem erfolgreichen Lehrgang in Bruchsal – die erste Kindergruppe im Hochschwarzwald ins Leben gerufen.

Erfreulich für die Kasse sind die regelmäßigen Schrottsammlungen und auch das Dreschschuppenfest. Die Feuerwehr ist ein wichtiger Part in der Dorfgemeinschaft nicht nur in Sachen helfen und retten, sondern sie ist auch bei kirchlichen und weltlichen Anlässen stets im Einsatz. Derzeit gehören der Abteilungswehr Seppenhofen 20 Aktive und zehn Mitglieder der Altersmannschaft an.