Die Volksschule in Reiselfingen dürfte schon Ende des 16. Jahrhunderts bestanden haben, kann man in der Ortschronik lesen. Das Ende war mit der Schulreform besiegelt, als zunächst die Hauptschule von Reiselfingen nach Löffingen verlegt wurde. 1974 kam das Aus, gleichzeitig mit der Eingemeindung. Nun wurde auch die Grundschule aufgelöst und Schulleiter Bertold Müller wurde nach einem kurzen Intermezzo an der Grund- und HauptschuleLöffingen, Schulleiter der Grundschule Göschweiler-Reiselfingen. Das Schulhaus war nun leer, ebenso die Lehrerwohnungen und auch der angebaute Pausentrakt.

Es war der Start der Dietfurthalle. Allerdings trug sich der Gemeinderat unter Bürgermeister Hermann Fuß schon seit 1969 mit dem Gedanken in Reiselfingen ein Gemeindezentrum mit Hallenbad zu bauen. Die Gemeindekasse war durch die Pacht der Kiesgrube gut gefüllt und so wurden Verhandlungen mit dem "Pfarrbur" Fridolin Vogt aufgenommen, der das Gelände mit landwirtschaftlichen Gebäuden und alten Kohleschuppen an die Gemeinde veräußerte. Davon sollten alle profitieren, denn Fridolin Vogt dachte daran, seine Landwirtschaft aufzulösen und sich ganz dem Fremdenverkehr zu widmen. Ein Hallenbad in unmittelbarer Nähe wäre ein Gewinn gewesen.

Doch die Gemeindereformen machten Reiselfingen einen Strich durch die Rechnung und das Vorhaben platzte. 1974 – so erinnert sich Bertold Müller noch gut – wurde dem Verlangen nach einem Sportraum nachgegeben. Der Eingang war von der Straße nach hinten verlegt worden und der überdachte Pausenraum wurde von den Vereinen genutzt. Allerdings waren die Verhältnisse sehr beengt. So mussten die Fußballer, es gab noch kein Clubhaus, nach dem Spiel provisorische Duschmöglichkeit im Heizraum der Schule nutzen. Der Musikverein, dessen Vorsitzender Berthold Müller viele Jahre war, nutzte die Schule als Probenraum und die Landfrauen das leere Klassenzimmer für die Gymnastik. Auch Konzerte und Feste wurden hier abgehalten. Doch der Ruf der Bevölkerung wurde immer lauter und so wurden 1980 die Weichen für einen Neubau einer Mehrzweckhalle gestellt. 1981 bekam Architekt Ferdinand Beck den Planungsauftrag, 1982 wurden die Zuschüsse bewilligt, 1983 mit dem Bau begonnen und am 18. Oktober 1986 die Dietfurthalle feierlich eingeweiht.