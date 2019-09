Von A wie Angelsport bis V wie Volleyballclub ist damit eine Vielzahl an Sportmöglichkeiten geboten. Beim Tag des Sports am Sonntag, 15. September, der anlässlich der 1200-Jahrfeier veranstaltet wird, sind die sporttreibenden Vereine aufgerufen, ihre Arbeit vorzustellen.

Vom Segelflieger bis zum DFB-Mobil

Löffingen hat viele Sportstätten zu bieten und so wird beim Tag des Sports neben der Dreifeld-Sporthalle und dem Außengelände zwischen Schule und Festhalle bei Bedarf auch die Festhalle selbst für die Veranstaltung zur Verfügung stehen, wie Stadtmarketingleiter Karlheinz Rontke erklärt. Am großen Tag werden dann die Segelflieger ein Segelflugzeug aufbauen und zugleich den Ausbildungsweg zum Segelflugschein vorstellen. Werbung machen möchte auch die Tennisgilde, die sich dafür extra eine Aufschlag-Maschine leihen möchte.

Beim Tag des Sports am Sonntag, 15. September, werden die Segelfliegr ein Flugzeug aufbauen. | Bild: Gerold Bächle

Bereits im Vorfeld haben der Tischtennis-, Volleyball- und Fußballverein sowie der Skiclub, die seit März 1980 unter dem Sportverein zusammengefasst sind, ihre Teilnahme erklärt. Der Tischtennisclub wird mit einem Trainingsroboter aufwarten, so Udo Mayer.

Mitmachen ist beim Tischtennis angesagt – nur eines von vielen Sportangeboten. | Bild: Gerold Bächle

Der Volleyballclub möchte die Besucher durch Mitmachaktionen motivieren, die Fußballer haben unter anderem das DFB-Mobil gebucht, während der Skiclub damit liebäugelt, Skigymnastik mit Jana Fischer anzubieten. Doch „dies ist nur ein Bruchteil von dem, was wir erwarten“, so Karlheinz Rontke, der alle Sportvereine angeschrieben hat, damit sie sich gemeinsam präsentieren und Werbung für ihre Arbeit machen.

„Sport- und umweltfreundliche Stadt“

Im Jahr 2008 wurde Löffingen vom Sportbundpräsidenten und Präsidenten des Badischen Sportbunds als „Sport- und umweltfreundliche Stadt“ ausgezeichnet. Urkunde und Schild erinnern noch an dieses nachhaltige Ereignis. Damals hatte sich Löffingen bei einem Wettbewerb des Badischen Sportbunds sowie des Badischen Gemeindeversicherungsverbands beteiligt und den Wettbewerb – zusammen mit Furtwangen – als beste Stadt im Ländle gewonnen. 4000 Euro Preisgeld waren der Lohn.

Gewürdigt wurde nicht nur das große Angebot – damals waren es 19 Sportvereine, heute sind es 27 – sondern auch das große ehrenamtliche Engagement innerhalb der Vereine sowie nicht zuletzt die Vielzahl der innovativen und umweltfreundlichen Sportstätten.

Moderne Sportstätten laden zum Trainieren ein

Schon bei der Auszeichnung 2008 war Löffingen ganz vorn angesiedelt, doch seither kann das Baarstädtchen noch weitere Sporteinrichtungen vorweisen. So wurde im Jahr 2010 mit der Dreifeldsporthalle eine der modernsten Sportstätten der Region eröffnet. Das Gebäude mit separater Leichtathletikhalle und Turnerleistungszentrum lockt jährlich viele Sportler aus anderen Gemeinden zum Training an.

Viele verschiedene Möglichkeiten, um sich sportlich zu betätigen, bietet die Löffinger Dreifeldsporthalle. | Bild: Gerold Bächle

Ganz ähnlich stellt sich auch die Situation am Haslachpark dar: Immer wieder schlagen dort auch ausländische Mannschaften ihre Trainingslager auf. Doch nicht nur in der Kernstadt ist der Sport Zuhause, sondern auch in allen Ortsteilen.

Integrationsförderung

Den Willen, Sport als Integrationsförderung einzusetzen, hat Löffingen im Jahr 2016 bewiesen. Als Vorreiter beteiligte sich die Stadt damals an der Aktion „Together“.