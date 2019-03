Bekannt ist der Löffinger Filmemacher und Umweltaktivist Simon Straetker vor allem durch seine beeindruckenden Naturfilme. Nun präsentiert der 25-Jährige erstmals im Rahmen der 1200-Jahr-Feier der Stadt Löffingen eine imposante Fotoausstellung im Foyer der Löffinger Sparkasse und im Rathaus.

Was der Löffinger Filmemacher Simon Straetker auf seinen Reisen erlebt

Zur Person

Simon Straetker ist in Löffingen aufgewachsen, besuchte nach der Realschule das Wirtschaftsgymnasium in Donaueschingen. Nach dem Abitur machte sich der 25-Jährige als Filmemacher selbständig und gründete in Freiburg „Black forest Collective“, ein zehnköpfiges Team kreativer junger Menschen. Simon Straetker ist nicht nur Filmemacher, sondern auch Entdecker und Ökoaktivist. Sein Spezialgebiet sind Naturfilme. (pb)