Seit einigen Jahren wird in Löffingen der Volkstrauertag als Tag der Begegnung gefeiert. Am Morgen wird in den Kirchen den Toten und Verfolgten in einem ökumenischen Gottesdienst um 10.30 Uhr gedacht, am Nachmittag des 17. November wird der Begegnungsgedanke auf unterschiedliche Art und Weise gelebt.

Stadtbücherei: „Lies, um zu leben“, dieses Monatszitat der Stadtbücherei von Gustave Flaubert, passt perfekt zum Büchereiflohmarkt, der beim Tag der Begegnung am Sonntag, 17. November, wieder seine Pforten öffnet. Stadtbüchereileiterin Birgit Kuttruff ist bereits mit ihrem Team dabei, die Bücher zu sichten, zu sortieren um sie dann in die entsprechenden Kategorien für den Verkauf vorzubereiten. Das Angebot ist wieder sehr vielfältig, Kinder-, Jugend- oder Erwachsenenliteratur, Sachbücher, Romane, Bildbände bis hin zu Antiquarischem wird im Verkauf sein. In den vergangenen Jahren hatte man durchschnittlich 3000 Bücher, Musik-CDs, DVDs und Hörbücher im Angebot. Dazu locken Kaffee und Kuchen. Der Büchereiflohmarkt beginnt um 13 Uhr. „Mit dem Erlös werden neue Medien angeschafft“, informiert die Büchereileiterin.

„Lies, um zu leben“, dieses Monatszitat der Stadtbücherei von Gustave Flaubert, passt perfekt zum Büchereiflohmarkt, der beim Tag der Begegnung am Sonntag, 17. November, wieder seine Pforten öffnet. Stadtbüchereileiterin Birgit Kuttruff ist bereits mit ihrem Team dabei, die Bücher zu sichten, zu sortieren um sie dann in die entsprechenden Kategorien für den Verkauf vorzubereiten. Das Angebot ist wieder sehr vielfältig, Kinder-, Jugend- oder Erwachsenenliteratur, Sachbücher, Romane, Bildbände bis hin zu Antiquarischem wird im Verkauf sein. In den vergangenen Jahren hatte man durchschnittlich 3000 Bücher, Musik-CDs, DVDs und Hörbücher im Angebot. Dazu locken Kaffee und Kuchen. Der Büchereiflohmarkt beginnt um 13 Uhr. „Mit dem Erlös werden neue Medien angeschafft“, informiert die Büchereileiterin. Gemeinschaftsausstellung: Im Mittelpunkt des Tags der Begegnung steht die Gemeinschaftsausstellung des Kunstvereins Löffingen. Um 13.30 Uhr wird im Gebertsaal die Vernissage eröffnet mit Malerei, Fotografie und Bildhauerei. Insgesamt werden die zwölf Künstler des Löffinger Kunstvereins, Eva Baumgartl, Armin Burghagen, Karin Demirel, Alice Esser, Ulrike Fritsch, Erika Gothe, Heidi Herr, Karin Hengstler, Marianne Klaus, Jörg Michaelis, Christa Wagner und Brigitte Leber sowie die zwei Gast-Künstlerinnen Heidrun Weiß und Monika Rothgängel die breite Kunstpalette präsentieren. Laudator Rolf Karl aus Donaueschingen und die Band „3 Baar„ werden die Veranstaltung bereichern. Die Künstler selbst werden vor Ort sein und den Besuchern gerne Antwort auf die Fragen zu ihrer Arbeit geben. Bis zum 1. Dezember wird die Gemeinschaftsausstellung zu sehen sein.

Im Mittelpunkt des Tags der Begegnung steht die Gemeinschaftsausstellung des Kunstvereins Löffingen. Um 13.30 Uhr wird im Gebertsaal die Vernissage eröffnet mit Malerei, Fotografie und Bildhauerei. Insgesamt werden die zwölf Künstler des Löffinger Kunstvereins, Eva Baumgartl, Armin Burghagen, Karin Demirel, Alice Esser, Ulrike Fritsch, Erika Gothe, Heidi Herr, Karin Hengstler, Marianne Klaus, Jörg Michaelis, Christa Wagner und Brigitte Leber sowie die zwei Gast-Künstlerinnen Heidrun Weiß und Monika Rothgängel die breite Kunstpalette präsentieren. Laudator Rolf Karl aus Donaueschingen und die Band „3 Baar„ werden die Veranstaltung bereichern. Die Künstler selbst werden vor Ort sein und den Besuchern gerne Antwort auf die Fragen zu ihrer Arbeit geben. Bis zum 1. Dezember wird die Gemeinschaftsausstellung zu sehen sein. Sonntagsbummel: Nicht der Verkauf steht im Vordergrund beim Sonntagsbummel in den Löffinger Geschäften, sondern die Kommunikation. „Wir haben in Löffingen tolle Geschäfte und dies möchten wir auch zeigen“, sagt Petra Tritschler, die Ansprechpartnerin der „Kolöff“. 2010 hatte sich diese Kooperation als Zusammenschluss verschiedener Gewerbetreibender gegründet. In den Geschäften gibt es verschiedene Umtrunke, Leckereien und wie bei Iris Hasenfratz von der Bioecke kleine Präsente. Der Advent steht im Mittelpunkt bei Alexandra Steinhart vom Blumenladen, Johanna Löffler vom Heilkräuterstüble serviert leckeren Tee, Maria Pöllmann-Bürgi vom Stoff- und Wollladen hat Strickanleitungen von Stirnbändern, gebrutzelt wird bei Sebastian Butsch, bei Brillen-Burghard und bei Marlene Hauser lockt der Sekt und auch der Weltladen ist mit dabei. Einen Stand mit verschiedenen Getränken hat Angela Vögt vor der Volksbank aufgestellt, der NKD öffnet und auch der Nahkauf beteiligt sich an der Aktion. In der Sparkasse gibt es eine Bilder-Ausstellung und der Haslachhof präsentiert seine Spezialitäten. Ab 13 Uhr sind die Löffinger Geschäfte geöffnet.

Nicht der Verkauf steht im Vordergrund beim Sonntagsbummel in den Löffinger Geschäften, sondern die Kommunikation. „Wir haben in Löffingen tolle Geschäfte und dies möchten wir auch zeigen“, sagt Petra Tritschler, die Ansprechpartnerin der „Kolöff“. 2010 hatte sich diese Kooperation als Zusammenschluss verschiedener Gewerbetreibender gegründet. In den Geschäften gibt es verschiedene Umtrunke, Leckereien und wie bei Iris Hasenfratz von der Bioecke kleine Präsente. Der Advent steht im Mittelpunkt bei Alexandra Steinhart vom Blumenladen, Johanna Löffler vom Heilkräuterstüble serviert leckeren Tee, Maria Pöllmann-Bürgi vom Stoff- und Wollladen hat Strickanleitungen von Stirnbändern, gebrutzelt wird bei Sebastian Butsch, bei Brillen-Burghard und bei Marlene Hauser lockt der Sekt und auch der Weltladen ist mit dabei. Einen Stand mit verschiedenen Getränken hat Angela Vögt vor der Volksbank aufgestellt, der NKD öffnet und auch der Nahkauf beteiligt sich an der Aktion. In der Sparkasse gibt es eine Bilder-Ausstellung und der Haslachhof präsentiert seine Spezialitäten. Ab 13 Uhr sind die Löffinger Geschäfte geöffnet. Fairtrade-Stadt: Löffingen wird sich am Tag der Begegnung als Fairtrade Stadt präsentieren. Vom fair gehandelten Kaffee, Tee, Schokolade bis hin zu Fairtrade-Produkte wie Blumen oder auch Schulequipment reicht das Angebot.

Nachhaltigkeit

Löffingen ist nicht nur seit Februar 2015 die erste Fairtrade-Stadt im Hochschwarzwald, sondern setzt vielfältig auf Nachhaltigkeit in zahlreichen Bereichen. Insektenhotel, Blumenwiese, Biomülltüten oder auch das Sammeln alter Brillen oder Handys gehören in Löffingen einfach dazu.