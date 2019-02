Ein vergnüglichen, unterhaltsamen und informativen Nachmittag erlebten die Reiselfinger Senioren im Gasthaus Krone. "Das Jahr nach dem Jubiläumsjahr", sagte eingangs Ortsvorsteher Martin Lauble, der von den 105 (darunter zwei im Altenpflegeheim) eingeladenen Senioren 56 Bürger begrüßen konnte. Mit 90 Jahren war Ludwig Fuß der älteste Teilnehmer, er ist auch der älteste Bürger in Reiselfingen. Bei den Damen steht Elisabeth Hinterseh mit 94 Jahren an der Altersspitze, beim Seniorennachmittag war Margarete Fuß mit 88 Jahren die älteste Teilnehmerin.

Gespannt verfolgten die Senioren die Ausführungen von Martin Lauble. "555 Bürger, ein Minus von fünf Personen, zeigt die Einwohnerzahl von Reiselfingen für das Jahr 2018", sagte Lauble. Dabei zeige sich, dass der Ort relativ jung sei, denn nur 18,5 Prozent der Bürger haben die Altersgrenze 65 Jahre erreicht. Fünf Verstorbenen stehen fünf Geburten gegenüber. "Das Jubiläumsjahr ließ den Ort und die Bürger noch enger zusammenrücken, um Großartiges und Unvergessliches auf die Beine zu stellen", so Martin Lauble. Man habe eine facettenreiche, innovative Dorfgemeinschaft erlebt, die mit viel Optimismus und Engagement an einem Strang gezogen habe. Dies werde man auch in Zukunft so handhaben, das zeige sich bei den Kommunalwahlen, bei welchen man mit einer gemeinsamen Ortschaftsratsliste, der Bürgerliste, um die Stimmen werbe.

Lauble informierte die Senioren über die geplanten Maßnahmen im Ort, so werde man eine Kleinkindgruppe im Kindergarten einrichten, eine zukunftsorientierte Maßnahme. Auf der Prioritätenliste steht auch der Ausbau des Glasfasernetzes, vorrangig für die Gewerbetreibenden. Das intakte Dorfleben zeige sich auch durch Begegnungen wie bei den Seniorennachmittagen.

Verwöhnt wurden die Gäste mit Kaffee und Kuchen vom Ortschaftrat und den Landfrauen. Viel Applaus bekamen die Kinder des Kindergartens um Leiterin Julia Bröde, die mit ihrer fröhlichen Aufführung die Omas und Opas erfreuten.

Nicht weniger begeistert waren die Senioren beim Auftritt der Jugendlichen Janis Kaltenbrunn, Tabea Ludewig und Leonie Drescher der Grundschule Göschweiler mit ihrem musikalischen Auftritt. Das unvergessliche Jubiläumsjahr ließ Berthold Oschwald mit Bildern Revue passieren. Ein Dank galt auch Elli Fuss und Beate Barsch für ihre Unterstützung und Willi Frey, der den Fahrdienst übernommen hatte.