„Zügig in nur drei Monaten Bauzeit wurde dieses Stück Bergstraße saniert“, freute sich Ortsvorsteher Manfred Furtwängler bei der offiziellen Einweihung. In dieser kurzen Bauzeit wurde viel geleistet, erinnerte Projektleiter Marco Bürer vom Ingenieurbüro Riede. Vor allem ging es Hand in Hand mit den ausführenden Firmen, um die Zeit der Vollsperrung für die Anwohner so gering wie möglich zu halten, ergänzte der Ortsvorsteher. Wöchentlich hätte es eine Besprechung gegeben, um den Bauablauf zu koordinieren und konstruktive Lösungen zu finden. Dabei habe sich der enge Kontakt des Ortsvorstehers zu den Anliegern als sehr hilfreich gezeigt, die in dieser Bauzeit und Vollsperrung sehr eingeschränkt waren, um auf ihre Grundstücke zu fahren, wie Bürer informierte. Für sie hatte Ortsvorsteher Furtwängler kurzfristig eine kleine Eröffnungsfeier anberaumt um sich für das entgegen gebrachte Verständnis bei den Einschränkungen zu bedanken.

In disem Abschnitte wurde eine Kanalquerung von der Blumenstraße in den Zwischenweg über eine Länge von 15 Metern erneuert. Die Wasserleitung wurde auf circa 80 Meter verlegt, 120 Meter Mikrokabelleerrohre für Breitband neu verlegt und alle Hausanschlüsse vorgerichtet, sodass die Straße nicht mehr geöffnet werden muss. Entlang des Anwesens Mellert wurde eine 40 Meter lange neue Mauer versetzt. Die Sichtverhältnisse waren hier so eingeschränkt, dass der Bus diese Haltestelle nicht mehr anfahren wollte. Insgesamt wurde eine circa 1000 Quadratmeter große Asphaltfläche hergestellt. Gleichzeitig wurde laut Bürer die Oberflächenentwässerung optimiert und die Anzahl der Straßeneinläufe erhöht. „Die Auftragssumme in Höhe von 223 000 Euro wurde von der der ausführenden Firma Hildebrand eingehalten“, informierte der Ortsvorsteher.

Bereits bei der Voruntersuchung wurde im Boden Schwermetall gefunden, was einen Aushub in getrennten Haufen erforderte. Die Stadt hatte einen Zwischenlagerplatz auf dem Funkenplatz bereitgestellt. Da die Bauarbeiten in verschiedenen Tiefen erfolgten mit unterschiedlichen Belastungen, so Marco Bürer, hatte Gutachter Björn Bahrig ein Konzept erstellt. Dank diesem konnten Entsorgungskosten eingespart werden. Die errechneten Entsorgungskosten in Höhe von 140 000 Euro konnte unterschritten werden, so Marco Bürger.