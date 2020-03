Auf Hinweise von Zeugen zur Aufklärung einer Straftat hofft die Polizei: In der Zeit von Montag, 23. März, bis Freitag, 27. März, wurde die Motorhaube eines an der unteren Hauptstraße in Löffingen abgestellten Autos von einem bislangunbekannten Täter zerkratzt. Die Höhe des Schadens beträgt etwa 500 Euro.Die Beamten des Polizeipostens Löffingen haben die Ermittlungen aufgenommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07651/933 60 zu melden.