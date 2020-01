Stark frequentiert ist die Bürgerhalle in Unadingen, die im Jahr 2012 saniert wurde. Dabei wurde auch die Technik erneuert, die allerdings so ihre Tücken hat, wie jüngst der Unadinger Hexenball zeigte und nun im Ortschaftsrat diskutiert wurde. Der Diskonebel sorgte für die Auslösung der Brandmeldeanlage mit der Öffnung der Oberlichter. Das Problem war, dass kein Anwesender die Anlage deaktivieren konnte. Wie im Ortschaftsrat deutlich wurde, musste erst die Anleitung durchgelesen werden, bevor man die Fensterreihen wieder schließen konnte. Dies sei nur ein Beispiel von vielen, so gab es auch beim Adventstheater Probleme mit der Bedienung der Technik von Jalousien, Belüftung und Beleuchtung, wie Ortsvorstehern Kathrin Kramer informierte. Die Lösung, da war sich der Ortschaftsrat einig, wäre ein Hausmeister für die Bürgerhallen-Technik, eine zentrale Anlaufstelle. Jährlich sollte dieser die Vereinsverantwortlichen unterweisen und vor den Veranstaltungen eine kurze Anleitung geben, die schriftlich hinterlegt, solche Probleme wie beim Hexenball schnell lösen könnte. Außerdem wäre ein Techniker in Rufbereitschaft bei Großveranstaltungen wichtig.

Diskussionsbedarf gab es auch wegen den ausgebauten Schlösser in der Bürgerhalle. Kathrin Kramer vermutet, dass dies aufgrund der Freihaltung der Fluchtwege erfolgte. Eine Lösung könnte hier im Zuge der neuen Schließanlage erfolgen. Klärungsbedarf gebe es auch bei den Brandschutztüren. Ortsvorsteherin Kathrin Kramer möchte die Probleme mit dem Stadtbauamt klären.

Aufgrund der finanziellen Lage der Stadt und der Kapazitäten im Stadtbauamt hatte Bürgermeister Tobias Link bei der Silvesterversammlung informiert, dass die Sanierung der Feldwege – in der Gesamtstadt – erst nach und nach in Angriff genommen werden können. Dies gelte auch für den Grünburgweg.

Der Ortschaftsrat möchte dies nicht so hinnehmen und drängt auf die Sanierung, zumal es sich hier nicht um einen einfachen Feldweg handeln würde. Der Weg führt zum Anwesen der Familie Wenzinger und zum stark frequentierten Wanderparkplatz. Martin Kramer informierte, dass der Weg bereits im Haushaltsjahr 2019 verankert war, das Geld also da sein müsste. Das Argument der fehlenden Kapazitäten könnte man durch eine Fremdvergabe an Fachbüro lösen.

Keine Einwände hatte der Ortschaftsrat mit der beantragten Nutzungsänderung vom Ökonomie- zum Gastronomieraum von Claudias Früchteküche.