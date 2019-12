Als großen Erfolg kann man die Gemeinschaftsausstellung des Kunstvereins Löffingen mit den 14 Künstlern bezeichnen, die eine Vielzahl der Malerei, dazu Fotografie, textile Kunst und Skulpturen zeigte. Seit Jahren ist die Verbindung zwischen dem Kunstverein und vor allem dem Schulverbund sehr eng. So besuchte Clarissa Obert mit gleich vier Klassen die Ausstellung. Die Acht-, Neunt- und Zehntklässler ließen sich von der Künstlerin Marianne Klaus über die verschieden Kunstarten informieren. Bevor die Jugendlichen selbst ihre gestellten Aufgaben erfüllten, hatten sie noch viele Frage an die Künstlerin, aber auch an die Vorsitzende des Kunstvereins Silvia Bächle.

Löffingen Kunst als Schauerlebnis in Löffingen Das könnte Sie auch interessieren

Wissbegierig waren auch die Viertklässler, die am Freitag mit ihrer Lehrerin Dorothea Schlatter in die Ausstellung kamen. Sie wollte vor allem bei den Kindern die Liebe zur Kunst wecken. Erstaunlich war, mit welcher Kreativität die Kinder bei ihrem Rundgang die Werke beurteilten. Egal für welches Alter, Alice Esser hatte mit ihren textilen Arbeiten zum Greifen und Begreifen die Schüler auf ihrer Seite. Das Fühlen der Objekte regte die Kinder zum Gespräch an, der kleine Joshua entdeckte in der Farbkombination sogar die vier Jahreszeiten.

Löffingen Löffinger Kunstschaffende gewähren Einblicke in ihre Kreativität Das könnte Sie auch interessieren

Während die Jugendlichen die Kunstwerke schon sehr genau differenzierten und mit entsprechenden Kriterien hinterlegten, sprudelte die Fantasie bei den Kindern geradezu heraus. „Wir haben uns viele Inspirationen für die Schule geholt“, lautete die Meinung der Viertklässler.

Mit einer Finissage ging die Ausstellung am gestrigen Sonntagabend zu Ende. Armin Burghagen aus Reutlingen, einer der 14 ausstellenden Künstler, präsentierte sich hier als Musiker und begeisterte die Gäste mit seiner Handpan, dem handgespielten Blechklanginstrument. Bei der Finissage hatten die Besucher auch noch mal die Möglichkeit, sich mit den Künstlern auszutauschen.

Jahresprogramm des Kunstvereins endet

Mit der Gemeinschaftsausstellung ging auch das Programm des Kunstvereins Löffingen im Kunstjahr 2019 zu Ende.