Es ist noch gar nicht so lange her, da war der Hochschwarzwald eine Hochburg des Sportkegelns. Doch letztlich waren es die Schließungen der Kegelbahnen, welche den Kegelsport immer mehr zurückdrängten. Viele erfolgreiche Sportkegler, etwa die Damen des SKC 85 Löffingen, wollten einfach längere Fahrten zu den Kegelbahnen nicht mehr auf sich nehmen und meldeten sich ab. Der Sportkegelverein Hochschwarzwald (SKVH) und auch der südbadische Sportkegelverband (SKVS) setzten alles daran, das Sportkegeln wieder zu den beliebten Sportarten zu reaktivieren. So wurde das Projekt Kegeln-Schule ins Leben gerufen, welches der SKVS auch in diesem Jahr aktiv angeht. Der SKVH setzt auf den Spaßcharakter, die Möglichkeit den Sport bis ins hohe Alter auszuüben und sowohl im Freizeit-, als auch im Leistungssport aktiv zu sein. Das jüngste Beispiel ist das SKVH-Turnier, welches auf zwei Kegelbahnen durchgeführt wurde.

"Früher konnten wir solche Turniere noch auf vier Bahnen durchführen", bedauerte Herbert Schmerbach, der Hauptorganisator des Wettbewerbs. Gleich fünf unterschiedliche Klassen hatten die Kegler im Angebot, von den reinen Gesellschaftskeglern bis hin zu den Sportkegler. Dazwischen lagen die gemischten Klassen mit jeweils einem Sportkegler in der vierköpfigen Mannschaft. Auch der Jugend wurde eine Klasse zugewiesen. Allerdings nahm nur eine Jugendmannschaft aus Bonndorf an diesem Turnier teil. 40 Mannschaften kämpften in Reichmanns Kegelstube in Hölzlebruck und in der Linde in Oberbränd um Punkte. Neben Urkunden gab es Sachpreise zu gewinnen.

Bei der Siegerehrung durch Turnierleiter Herbert Schmerbach und dem SKVH- Vorsitzenden Andreas Voigt konnten in der Klasse mit den meisten Teilnehmern (Sportkegler) der SKF Bachheim den Pokal mit ordentlich Vorsprung in Empfang nehmen. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen gab es bis Rang fünf, Zweite wurden Saig/Lenzkirch, gefolgt von Bonndorf, Dittishausen, Eisenbach, Bonndorf II und Löffingen. Zwölf Mannschaften stellten sich bei den Gesellschaftskeglern Männer dem Wettkampf. Auch hier lagen die Ergebnisse auf den vorderen Plätzen ganz nah beieinander. Sieger wurde die Mannschaft aus Hammereisenbach, gefolgt von den beiden Mannschaften aus Heiligenbrunnen, Titisee, Hölzlebruck und Vöhrenbach. In der freien Klasse (Stammtisch, Vereine, gemischte Mannschaften) hatten die Saiger die Nase vorn, vor den Keglern aus Kirchzarten, Langenordnach, und zwei Mannschaften aus Lenzkirch, Reiselfingen und Eisenbach. Nur zwei reine Damenmannschaften kämpften um den Sieg, beide kamen aus Löffingen.