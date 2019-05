Das Wetter lud zwar nicht unbedingt zu einem Marktbummel ein, doch weder Kälte noch gelegentlicher Schneeschauer hielten die Besucher vom Löffinger Maimarkt am Montag fern. Insbesonders um die Mittagszeit kamen viele Besucher, um sich dort zu verköstigen. Erstmals waren Anna und Attila Koncz aus St. Peter als Anbieter dabei. Sie verkauften die ungarische Spezialität Kürtskalács. Den Baumkuchen gab es unterschiedlich mit Käse überbacken, er war eine Bereicherung des kulinarischen Angebots. Auch Raclette und Grillwürste gab es auf dem Maimarkt.

Konkurrenz bekam der Löffinger Metzgermeister Sebastian Butsch. Erstmals kam Wolfgang Liebhardt aus Bahlingen. Er verfeinert die heißen Würste mit Appenzeller Käse und verkaufte die sogenannte Käse-Wurst. Zum Nachtisch lockte Silvia Götz aus Riedböhringen mit gerösteten Mandeln oder Schoko-Bananen. „Wir kommen schon seit 30 Jahren und auch unsere Vorgänger waren 30 Jahre in Löffingen anzutreffen“, sagt Silvia Götz. Während für sie der nächste Termin in Löffingen schon feststeht, wollen die Neulinge erst abwarten, ob genügend Kunden bis zum Marktschluss kamen.

Neben dem kulinarischen Angebot gab es auf dem Löffinger Maimarkt Kurzwaren, Kleidung, Hüte, Mützen, Haushaltartikel, Gewürze, Spielwaren und vor allen Dingen auch Dinge, die man sonst nicht mehr in den Geschäften findet. Die Stände standen von der Volksbank bis zur Einmündung in die Hauptstraße und rund um den Hexenbrunnen.

Mit dem Maimarkt und dem Markt im Oktober knüpft das Baarstädtchen an die Zeit als wichtigster Marktort zwischen Baar und Schwarzwald im 19. Jahrhundert an. In Löffingen gab es sogar eine eigene Maßeinheit, das „Leffinger Maß“. Erst mit der Eröffnung der Höllentalbahn 1904 erlosch der Kornmarkt. Am Michaelimarkt wurden Korn und Tiere gehandelt, hier fand auch der Wechsel der Mägde und Knechte statt. Auch so manche Hochzeit soll hier zwischen den Großbauern geschmiedet worden sein.