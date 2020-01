Als Vorzeige-Feuerwehrmänner bezeichnete der stellvertretende Kreisbrandmeister Gotthard Benitz Klemens Knöbel, Wolfgang Werne und Rolf Zimmermann, als sie für 50-jährige Treue zur Feuerwehr ausgezeichnet wurden. Da es im Feuerwehrwesen eine solche lange Zeit nicht als Ehrung gibt, waren es die Feuerwehr und die Stadt, welche mit der Ehrenurkunde die Verdienste würdigten. Gesamtkommandant Bernd Schwörer, Abteilungskommandant Heiko Fehrenbach und Bürgermeister Tobias Link würdigten das langjährige ehrenamtliche Engagement der drei Reiselfinger Wehrmänner bei der Hauptversammlung.

Alle drei Wehrmänner traten im Jahr 1970 der Abteilungswehr bei, sie absolvierten verschiedene Lehrgänge und Leistungsabezeichen und wurden im Jahr 2010 mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Gold ausgezeichnet. Die Vorzeige-Wehrmänner haben bisher alle möglichen Ehrenzeichen im Feuerwehrwesen erhalten. Clemens Knöbel kletterte auf der Feuerwehrleiter hinauf bis zum Abteilungskommandanten, eine verantwortungsvolle Aufgabe, die er 30 Jahre mit großem Einsatz inne hatte.

Zudem war er Maschinist, Gerätewart und engagierte sich in der Jugendfeuerwehr über das Maß hinaus. Wenn es galt, die Jugendlichen nach Löffingen zu den Proben zu fahren, war er ebenso im Einsatz, wie bei den Schrottsammlungen.

„Es war ein Jahr der Herausforderungen“, informierte Bernd Schwörer, der an den Brand der Löffinger Zimmerei Sibold vor einem Jahr erinnerte. Hier zeigte sich die Bedeutung einer optimal funktionierenden Gesamtwehr. Dies konnten Link und Benitz nur unterstreichen. „Ihr seid das Paradebeispiel“, so Gotthard Benitz. Dahinter steckt eine intensive Probenarbeit. „Hier wäre noch Luft nach oben“, so der Appell von Heiko Fehrenbach. Dass die Feuerwehr allerdings noch weitaus mehr im Einsatz ist, konnte man von Schriftführerin Katharina Winterhalder hören. Die Suche nach einem vermissten Feuerwehrkameraden brachte die Wehr schon an ihre Grenzen. Der traditionelle Christbaumverkauf lief gut und so konnte das Jahresminus begrenzt werden. Erfreulich seien die beiden Wiedereinsteiger, welche in Zukunft die Feuerwehr unterstützen. Ein Großereignis war der Blaulichttag und eine Herausforderung in Sachen Logistik. Hier konnten sich die zahlreichen Besucher einen Überblick über die Retter und Helfer im Hochschwarzwald schaffen. Beim Blaulichttag kamen Spende von 10 300 Euro zusammen, die an krebskranke Kinder gingen, so Benitz.