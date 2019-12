von Rainer Bombardi

In ihrem Jahreskonzert begeisterte die Trachtenkapelle Göschweiler ihr Publikum am zweiten Weihnachtsfeiertag im Bürgersaal mit einem Füllhorn an stimmungsvoller Blasmusik. Dirigent Martin Sedlak, vielen auch bekannt als Flake, setzte traditionell auf waschechte Blasmusik im Polka- und Marschstil und versetzte sie mit Stücken aus der Welt des Rock, Pop und Bluesgenre. Inzwischen bürgerte es sich ein, dass der Konzertauftakt der Bläserjugend gehört.

Auch in diesem Jahr hat es sich bewährt, dem Nachwuchs eine Chance zu geben, sein Können zu präsentieren und Auftrittserfahrung zu sammeln. Der inzwischen elf Jahre alten Jugendkapelle unter Leitung von Jens Heringshausen gelang es, mit Liedern wie Leonard Cohens herzergreifendem „Halleluja“, dem AHA-Sampler „Take on me“ oder der Titelmelodie zu Hawaii Five O, das Publikum rasch auf seine Seite zu ziehen. Langanhaltender Applaus war der Lohn für einen beherzten Auftritt der inzwischen 30 Mitglieder starken Bläserjugend.

Zur Überraschung vieler Zuhörer im Saal gab es auch einen Wermutstropfen. Für ihren einstigen Mitbegründer Jens Heringshausen war es das letzte Konzert als musikalischer Leiter der Bläserjugend, da er ab dem neuen Jahr im benachbarten Blasmusikverband im Musikverein Sumpfohren den Taktstock übernimmt. Sein gemeinsam mit dem Vorstand der Bläserjugend aufgewendetes Engagement zum Wohle der Nachwuchsförderung, drückte sich in der Verleihung von sieben Leistungsabzeichen Junior an Pius Bartler, Paula Schwörer, Olivia Ganter, Lars Vogt, Carolin Wiehl, Marlon Scherer und Paul Kühn aus.

Die Trachtenkapelle Göschweiler eröffnete ihr Programm mit dem feierlich und sakral strukturierten Lied „Von guten Mächten“. Danach entführte sie in die Welt des Pop und zog bei einem Medley der Band Toto die Register ihres Könnens. Mit Seemanngarn gestrickt und durchweg rockig, hielt die Trachtenkapelle mit einem Santiano Medley die Stimmung auf einem hohen Niveau. Dem rockigen Ausflug an die Nordseeküste folgten große Momente für die Solisten. In drei Stücken begeisterten sie das Publikum in einem Solo der beiden Trompeter Hanna Ebner und Dominik Dresel, einem Solo von Klarinettistin Vanessa Märkle und einem Solo von Bastian Bölle und Tobias Kaltenbrunner am Tenorhorn und Bariton.

In die Vollen ging Dirigent Flake mit seinem Orchester im zweiten Teil, der von originärer Blasmusik ganz nach seinem Gusto geprägt war. Flake riss mit seiner lebhaften Art das Publikum mit und legte so den Grundstein für einen kurzweiligen zweiten Teil. Er beinhaltete Märsche, Polkas und ein weiteres Solo war dabei. Dieses Mal waren es Ewald und Fabian Mayer, die im Stück „zwei Lausbuben“ am Flügel- und Tenorhorn glänzten.

Im Dreivierteltakt überraschte die Trachtenkapelle während der pittoresk erklingenden Walzer „Bergheimat“. Mit der Polka „Freunde für immer“ verabschiedeten sich die Musiker offiziell. Lautstarker Applaus führte dazu, dass sie mit der Frieda-Polka eine Zugabe in petto hatten. Eine interessante Blasmusikversion des von Johannes Brahms komponierten Gute-Nacht-Liedes „Guten Abend, gute Nacht“ setzte den finalen Schlussakkord unter ein Konzert, das seit Jahren die Feiertage ausklingen lässt.