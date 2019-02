Die Löffinger Fastnacht hat viele Facetten. Zu ihnen gehört auch die Landfrauenfasnet: ein mehrstündiger, erfrischend heiterer Abend, der mit Komik, gesanglichen und tänzerischen Leistungen den Trauben-Saal zum Kochen brachte. Zehn Damen, die in jegliche Rolle schlüpfen, und eine Vorsitzende, die mit ihren Slapsticks jede Pause zum Unterhaltungsmehrwert macht, wurden ihrem Ruf auch heuer wieder mehr als gerecht.

Gleich mehrmals musste nachgestuhlt werden, um den Gästen einen Platz zu bieten. Das Besondere der Veranstaltung ist die Tatsache, dass die Bühne nur auf dem Weg durchs Publikum zu betreten ist. Ein besonderer Reiz für die Gäste und eine Herausforderung für die Akteure. Lachsalven am laufenden Band und auch so manche Lachträne galt es abzuwischen, denn was Edeltraud Trenkle mit Simone Benz, Kathrin Bier, Katja Riedrich, Annette Dresel, Gertud Rohrer, Vroni Laufer, Sandra Bier, Christine Bär und Corinna Ganter boten, war schon große Fastnachtskunst. Der schwäbisch-alemannische Fasnetsong "Hätt denn kon kon Kamm" ist auf Hochdeutsch eine völlig neue Variante, die für viel Erheiterung sorgte.

Da beklagen sich die Löffinger Landfrauen "Wir sind solo": An der Gitarre Christina Bär, von links Anette Dresel, Katja Riedrich, Gertud Rohrer, Simone Benz, Kathrin Bier und Vroni Laufer. Bild: Gerold Bächle

Beim Kaffeeklatsch gab es nur ein Thema das Geheimnis des Ehelebens. Bei Kaffee und der "Cremtortä" von Vroni Laufer wurde so manches Geheimnis gelüftet, selbst der Blick in Rolf und Simones Schlafzimmer durfte dabei nicht fehlen. "Wir sind solo", klang es aus den Kehlen der Löffinger Landfrauen, die dabei mit all ihren Reizen nicht geizten. Eine Schreibmaschine ohne den Buchstaben F oder lieber ein Laptop auf dem gewisse Filme für die Herren zu sehen sind: Man kann es erahnen, für welche Variante sich der Käufer (Sandra Bier) bei Verkäuferin Corina Ganter entschied.

Dass auch ein Weihnachtsmann (Katja Riedrich) vor der Löffinger-Landfrauen-Justiz (Kathrin Bier und Anette Dressel) keine Sonderstellung hat, zeigte sich schnell. Eine wunderbare kreative Idee von Katja Riedrich setzten die Landfrauen mit ihren zwei Gesichtern um. Auf der einen Seite die Rock-Diva Tina Turner, auf der anderen Seite die Volksmusiker Wildecker Herzbuben: Da prallen Welten aufeinander. "Wie aus dem richtigen Leben", interpretierte Edeltraud Trenkle als Vamp die makabere Situation von Gertrud Roher und Simone Benz. Beim Frühstückstisch kann man die eigene Todesanzeige lesen. Während die Verwandtschaft schon mal ein Beerdigungskranz bestellt und der eine oder andere schon an den Nachlass denkt, ist der "Tote" putzmunter.

Am Ende eines abwechslungsreichen, herzerfrischenden Abends setzten die Landfrauen mit ihrem "Lollipop-Tanz" ein tolles Finale.