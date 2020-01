von Thomas Schröter

Der Begriff „Anpassung“ im Zusammenhang mit „Gebührenordnung“ verheißt aus Verbrauchersicht meist nichts Gutes, weil er im deutlich überwiegenden Teil der Fälle mit Preissteigerungen beziehungsweise Gebührenerhöhungen einhergeht. Das gilt auch für die Gebühren für das Waldbad Löffingen sowie das Hallenbad und die Sauna in Dittishausen, mit denen sich der Gemeinderat bei seiner nächsten Sitzung am Donnerstag, 6. Februar, auseinandersetzt. Stimmt das Stadtparlament dem Vorschlag der Verwaltung zu, werden die Eintrittsgelder für die beiden Bäder und die Sauna moderat erhöht.

In seiner Funktion als Stiftungsrat befasst sich das Stadtparlament außerdem mit dem Wirtschaftsplan 2020 für das Altenpflegeheim St. Martin.

Löffingen Der Löffinger Haushalt für 2020 ist unter Dach und Fach Das könnte Sie auch interessieren

Zudem stehen Auftragsvergaben auf dem Tagungsprogramm des Gemeinderats. Auf Basis von Ausschreibungen soll das Gremium zum einen die Erd- und Straßenbauarbeiten für den Ausbau der Nahwärmeversorgung im Bereich Leffostraße, Gallusstraße, Pfarrweg und Rötengasse dem günstigsten Bieter zugeschlagen werden. Zum anderen gilt es, die Kanalisations-, Wasserleitungs-, Kabelverlegungs- und Straßenbauarbeiten für die Erschließung des zweiten Abschnitts des Baugebiets Hägleäcker III in Unadingen zu vergeben.

Auch die Flüchtlingsunterbringung beschäftigt den Gemeinderat: Eine neue Vereinbarung mit dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald soll die Verteilungsquoten hinsichtlich der Anschlussunterbringung von Flüchtlingen neu regeln.

Vor dem Hintergrund geänderter baurechtlicher Vorgaben wird das Stadtparlament außerdem über die Bildung eines Gutachterausschusses Breisgau Nord/Hochschwarzwald beraten.

Der Gemeinderat tagt im Sitzungssaal des Rathauses Löffingen, die öffentliche Sitzung beginnt um 19.30 Uhr. Zuvor, ab 19 Uhr, befasst sich an gleicher Stelle der Ausschuss für Technik und Umwelt mit diversen privaten Bauvorhaben, darunter zwei Bauanträge für Kleinkinder-Fahrgeschäfte im Wildpark Tatzmania und eine Nutzungsänderung, die die Umwandlung einer bestehenden Bäckerei mit Café in einen Pharmahandel für Humanarzneimittel vorsieht.

Narren auf Tour

Unadingen (os) Die Narren gehen auf Tour: Der komplette Unadinger Narrenverein Stiefelzunft beteiligt sich am kommenden Sonntag, 2. Februar, 14 Uhr, am großen Umzug in Pfohren anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der dortigen Schnuferzunft, die dies im Rahmen des Freundschaftstreffen der Schwarzwälder Narrenvereinigung groß feiert. Auch der Unadinger Musikverein Harmonie wird den närrischen Lindwurm verstärken. Die Abfahrten mit Bus nach Pfohren sind jeweils um 12 Uhr und 13 Uhr am Rathaus, Rückfahrten von Pfohren sind jeweils um 18 Uhr und 19 Uhr.