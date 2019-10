Seit vielen Jahren gehört das Göschweiler Herbstfest zu den Kultveranstaltungen in der Region. Geboten werden Musik, badische Spezialitäten und so manche Überraschung. In diesem Jahr ist das Comedyduo Funnymoon zu Gast. Zwei kreative Neustädter, welche den Saal zum Kochen bringen und für manche Lachträne sorgen werden. Mit ihrem Programm „Wunschlos glücklich sind die Frauen nie“ treffen Uli Kaiser und Markus Gebhart voll ins Schwarze. Karten für diesen Lacherfolg am Samstag, 12. Oktober, im Bürgersaal, gibt es im Vorverkauf bei allen Musikern, in der Tourist-Info Löffingen und Bonndorf, sowie im Rötenbacher Dorfladen, ebenfalls an der Abendkasse. Die Hallenöffnung ist bereits um 18 Uhr. Der Comedyabend beginnt um 20 Uhr.

Nach dem Comedyabend geht es mit dem musikalischen Herbstfest am Sonntag weiter. Um 11 Uhr wird die Gruppe Flaraclara mit Frontmann Flake das Publikum anheizen. „Klein, fein, blechig“ lautet der Slogan, mit dem die Musiker feurige Polkas, rasante Märsche und rhythmische Stück zu Gehör bringen.

Seit Jahren lockt die offene Bühne, hier kann jeder, der Lust hat, sich und sein Talent öffentlich präsentieren. Die offene Bühne ist eine Plattform für Nachwuchstalente, ebenso wie für etablierte Ensembles.

Angesagt hat sich bereits die Coverband Lepatohe aus Göschweiler. Dahinter stecken die Musiker Leo Bölle, Patrick Ketterer, Antonia Winterhalder und Heiko Albert, die ihren rock-poppigen Musikstil präsentieren. Gespannt darf man auf „die Riskanten aus Reiselfingen„ sein.

Die bekannten Göschweiler Herbstfestmusikanten, die unter der Regie von Ewald Mayer mit böhmisch-mährischer Musik das Publikum begeistern, wurden im Jahr 2010 am Göschweiler Herbstfest aus der Taufe gehoben. Auch sie sind auf der Bühne zu sehen und zu hören.

Neben dem Hörgenuss soll auch der Gaumen geschmeichelt werden und hier setzt das Musikerteam um Vorsitzendem Matthias Ketterer ganz auf die badische Küche mit Schlachtplatte, Bratwürste, Zwiebelkuchen und Neuer Süsser.