Zum Abenteuer in die Bücherei luden die Veranstalter des Kinderferienprogramms alle Kinder zwischen sechs und neun Jahren ein. Hier warteten Ursula Liphardt und Gabriele Reske, die beiden ehrenamtlichen Helferinnen. Der Sommerspaß begann mit Kinderliteratur, die dann auch nachgebastelt wurde. Das Abenteuer Buch wurde in gar vielfältiger Art und Weise gemeinsam durchlebt und damit die Geschichte noch intensiviert. Ziel ist es, den Kindern den Spaß am Lesen und Buch aufzuzeigen und ihnen den Weg in die Bücherei zu ebenen.

Die Löffinger Stadtbücherei engagiert sich im Bereich der Leseförderung mannigfach. Angefangen vom Lesemäusetreff für Kinder ab vier Jahre, führt die Leseförderung über das Erzähltheater Kamishibai für Kindergärten, geht über Tante Molly für Kinder ab sechs Jahren und führt bis zu den Lesedrachen, für Schüler ab der dritten Klasse.

Eine Kooperation der Stadtbücherei besteht nicht nur mit den Kindergärten der Region Löffingen, sondern auch mit den Schulen. Auch diese ist sehr vielfältig. Da stehen beispielsweise Klassenführungen an mit einem für die Klasse passenden Leseförderungs-Baustein.

Die Erstklässler erleben im Bilderbuchkino den kultivierten Wolf, der den Kindern spielerisch die ersten eigenen Leseversuche beibringt. Auf Entdeckungsreise durch die Bücherei geht es mit den Zweitklässlern, Lernbüfetts und eine Büchereirallye stehen für die Klasse drei an. Die Viertklässler machen den Bibliotheksführerschein mit der ersten Einführung in den elektronischen Findus-Katalog der Löffinger Stadtbücherei.

Das Medienangebot in den Klassen fünf bis zehn ist in der Jugend- und Sachliteratur zu finden mit dem Bibliotheks-Check. Im Hinblick auf die Referatsarbeiten bietet die Stadtbücherei den Schülern ab der siebten Klasse auch außerhalb der Öffnungszeiten Möglichkeiten zur Recherchearbeiten.

Beliebt sind auch die Medienkisten voll bepackt mit Literatur für die jeweiligen Altersstufen.

