So wird die Löffinger Festhalle zum Hexenkessel: In der Nacht zum Sonntag brodelte wieder der Löffinger Hexenball, die Kultveranstaltung mit den beiden Bands The Piccolos und der Zunftmusik, die dem närrischen Volk Schlag auf Schlag einheizten. Der große Hexenball ist nicht nur für die Narren der Region von 18 bis über 70 Jahren ein Muss, sondern in der Zwischenzeit ist er auch international mit Gästen aus der Schweiz, Österreich und Frankreich. Vor vier Jahren entdeckte beispielsweise eine Gruppe aus dem Elsass den Hexenball, nun kommen sie jedes Jahr mit zehn bis 20 Personen. Auch eine große Gruppe aus Karlsruhe kam angereist. "Das hier zu erleben ist einmalig, die vielen Kostüme, die Stimmung, einfach nur fantastisch", erklärt Peter Hagen aus dem Allgäu. Seine Begleiterin Kathrin ergänzt: "Die Hexenrutsche ist grandios, ein Erlebnis, das ich meinen Freundinnen im kommenden Jahr auch zeigen möchte". Vor allem die vielen kreativen Kostüme sind auf dem Löffinger Hexenball eine Augenweide.

"Großer Wert wurde auf die Sicherheit gelegt", so Hexenchef Jörg Ganter mit Blick auf die Ausweiskontrollen. Zahlreiche Narren ließen das Auto stehen, um mit dem Taxi wieder nach Hause zu kommen. Viele nahmen die Gelegenheit wahr, erstmals im Küferstüble das beliebte Katerfrühstück vor dem Nachhauseweg einzunehmen.