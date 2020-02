Mit der Endrunde der Hallen-Bezirksfutsalmeisterschaften der A-, B-, D- Junioren und der D-Juniorinnen im Bezirk Schwarzwald wird es am Wochenende 8. und 9. Februar in spannenden Fußballspielen um die Meisterschaft gehen. Die Verantwortlichen um Jugendleiter Michael Wetter, der Ausrichter ist die Jugendabteilung FC/SG Löffingen, stehen bereit, um den zahlreichen Jugendlichen, Trainern, Betreuern und auch den Gästen gerecht zu werden. Gespielt wird in der Dreifeldsporthalle, geöffnet ist auch die Mensa.

Interessant ist die Tatsache, dass die SG Löffingen bei der B-Jugend einen Finalisten stellen kann. Insgesamt haben 29 Teams bei den A-Junioren, 34 Teams bei den B-Junioren, 61 Teams bei den D-Junioren und sieben bei den D-Juniorinnen im Bezirk Schwarzwald um die Teilnahme in die Endrunde gekämpft. Am Samstag und Sonntag gehen die Finalisten ab 10 Uhr auf das Spielfeld.