von Helmut Rosenstiel

Großartige Stimmung und närrische Unterhaltung prägten die Landfrauenfastnacht, die mit Sketchen, Tanz und Klamauk unter dem Motto "Die peinlichsten Modesünden – Frau bist du peinlich" im närrisch geschmückten Hirschen-Saal über die Bühne ging. Durch das Programm lenkte das Trio Barbara Heer, Regina Walz und Uli Wehinger, das den Alltag köstlich in Szene setzte und Stimmung in die Bude brachte. Passend zum Motto entpuppt sich die Modenschau gleich als Volltreffer, wie die Damen in ihren wogenden Roben über den roten Teppich schritten. Mal farbenfroh, mal betont schlicht, mal beinbetont – alles war dabei. Die Lacher auf ihre Seite brachten Brigitte Ketterer, Christa Maier und Waltraud Ketterer, die sich in der Gerichtsverhandlung um "Eheversprechen" ein amüsantes Wortgefecht liefern. Nicht abseits stehen wollte die Senioren-Gymnastikgruppe, die mit dem Bändertanz das Geschehen bereicherte. Mit lustigen Sketchen, unterhaltsamen Liedern und weiteren originellen Darbietungen wurde der Abend zu einem gelungenen Event. Viel Beifall ernteten die Akteure bei der Vorstellung des Programms beim Seniorenmittag. Hierbei wurde die Minigarde zum Hingucker, die der älteren Generation stolz ihre Tanzeinlagen präsentiert. Für die musikalische Umrahmung sorgte in bewährter Manier Friedhelm Kaltenbrunn.