Mit dem Blick weit über die Wutachschlucht mit den Ausgangpunkten in die Wutach-, Rötenbachschlucht oder die Rötenbachklamm, mit der 1954 eingebrochenen Rosshag-Doline, mit der historischen Rochus Kirche, dem heutigen Domizil des Künstlers Johannes Dörflinger oder auch dem historischen Gewölbekeller und der heutigen Käserei kann der kleine Ort Göschweiler mit manchen Besonderheiten aufwarten.

Das größte Gut, so Ortsvorsteher Manfred Furtwängler beim Jahresrückblick, sind die Bürger, welche sich für den Ort einbringen. Nicht nur in den Vereinen sind die Göschweiler aktiv, zahlreiche Ehrenamtliche prägen den Ort.

So haben Hiltrud und Siegfried Moll die Holzwegweiser renoviert, für die Nistkästen im Wald sorgen Leo Maier, Egon Frei und Ewald Schuler, Mähen, Mulchen oder Heckenschneiden im und um den Ort haben Herbert Frei, Peter Schmidt, Nicolas, Oskar und Alexander Winterhalder übernommen, Karlheinz Kiechle übernimmt das Schneeräumen am Rathaus, Silvia Zähringer sorgt für den Blumenschmuck am Rathaus, Albert und Vroni Ganter übernehmen die Arbeit als Urlaubsvertretungen in der Schule und die Rentnergruppe um Egon Albert, mit Bertold Müller, Werner Baader und Siegfried Hüttlin kümmert sich um viele Dinge, etwa Sitzbänke.

Andreas Furtwängler ist als Vorstand der Vereine aktiv und Gottfried Bernauer kümmert sich um die Technik im Bürgersaal.

Auf der Dankesliste des Ortsvorstehers standen auch Hausmeister Peter Hensler, Schneeräumer Eugen Grieshaber, die Botengänger Silke und Rainer Dunkels, sowie die Jagdpächter Christian Siebold, Axel Maier, Bruno Jonas Schlenker und Peter Schwitter. Die spannende Ortsgeschichte, etwa das Flusskraftwerk Stallegg, welches das Schloss in Donaueschingen mit Storm versorgte, wird von Joachim Morath aufgearbeitet.

„Die Einwohnerzahl liegt derzeit bei 496 Bürger, die Spitze war vor Jahren bei 512“, informierte Furtwängler. Die 500-er Marke zu überschreiten, könnte wieder klappen, denn Göschweiler sei ein Ort für junge Familien. 17 Kinder besuchen den Kindergarten, 56 Grundschüler (auch aus Reiselfingen und Seppenhofen) die Schule. Der Jahresabschluss listet auch Spenden von Georg Willmann von 1000 Euro und von der Wundstiftung für den Kindergarten von 500 Euro auf. Allerdings musste man auch von Persönlichkeiten Abschied nehmen, wie Bernhard Blatter, Dieter Mellert, Ursula Geisberger oder Erich Gackenheimer.