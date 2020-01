„300 Jahre Stadtmusik„ heißt es im Jahr 2020 in Löffingen. Mit einem brillanten und hochkarätigen Neujahrskonzert setzte das bekannte Orchester am Mittwochabend ein grandioses Zeichen und einen fantastischen Einstieg ins Jubiläumsjahr.

Hochkarätige Musikliteratur: Bekannt ist die Löffinger Stadtmusik für ihr fantastisches Neujahrskonzert, doch zum 300. Geburtstag setzte Dirigent Thomas Epple mit seinen Musikern ein markantes und sicherlich auch ein unvergessliches Zeichen. Neben der hochkarätigen Konzertliteratur von Philip Sparke, Jan van der Roost oder Alfred Reed war es vor allem die dreisätzige Suite „T-Bone Concerto“ von Johann de Meij, die durch den Star-Posaunisten Michael Wolkober grandiose und besondere Akzente setzte. Der mehrfach ausgezeichnete Posaunist, der heute in verschiedenen Orchestern, wie dem Landespolizeiorchester Böblingen, Landesorchester Baden-Württemberg oder auch im Staatstheater Nürnberg spielt, konnte hier sein ganzes Können in diesem anspruchsvollen Werk zeigen. Johan de Meij hat als Posaunist für sein Instrument ein 25-minütiges Werk mit einer grandiosen Klangfarbe geschaffen, welche der 32-jährige Michael Wolkober perfekt umsetzte, ohne dabei dem großartigen Wirken des Löffinger Klangkörpers entgegenzuwirken. Ganz bewusst verschmolzen in diesem hochkarätigen Werk die solistischen Top-Leistungen mit dem Symphonischen Blasorchester.

Mit anspruchsvoller Konzertliteratur spielt sich die Stadtmusik Löffingen beim Neujahrskonzert in die Herzen des Publikums. | Bild: Gerold Bächle

Jubiläumsouvertüre: Zu Beginn des Konzerts setzte Thomas Epple passend zum 300. Geburtstag die Jubiläumsouvertüre von Philip Sparke. Diese war eine Auftragskomposition für das 50-jährige Jubiläum der britischen GUS Brass Band und wurde 1983 uraufgeführt. Mit einer brillanten Blechbläserfanfare eröffnet, dem ruhigen choralartigen Abschnitt bis hin zum Allegro mit den zahlreichen Taktwechsel und den rhythmischen Raffinessen, hatte Epple hier einen würdigen Einstieg ins Jubiläumsjahr gewählt. Auch die Komponisten Jan van der Roost und Alfred Reed begleiten die Löffinger Stadtmusik seit vielen Jahren. Mit der temperamentvollen Komposition „Flashing Winds“ bildet das Werk effektvoll, farbenreich und virtuos ein beeindruckendes Ganzes. „Viva musica“ (es lebe die Musik) von Alfred Reed spricht der Stadtmusik aus der Seele. Die Musiker selbst spielen nicht die Noten, sie machen die Werke lebendig, so auch bei dieser einsätzigen Komposition. Ein Werk, dem ein fanfarenartgiges Motiv zugrunde gelegte wurde, aus dem sich jegliches thematisches Material entwickelt. Alfred Reed selbst schrieb zu seiner Komposition, dass diese ein musikalisches Zeugnis für die Freude und Liebe zur Musik und zum Musizieren sei. Dies war beim Neujahrskonzert unverkennbar zu spüren und zu erleben.

Dank des langjährigen Dikrigenten Thomas Epple kann die Stadtmusik Star-Posaunist Michael Wokober präsentieren. | Bild: Gerold Bächle

Jubiläumsjahr-Eröffnung: Das Jubiläumsjahr hat begonnen, dies war beim Neujahrskonzert nicht zu übersehen. Da sprangen die 300 Jahre, die über dem Orchester als Zahlenwerk schwebten, jedem der begeisterten Zuhörer nicht nur ins Auge, sondern auch ins Ohr. Auch hatte die Stadtmusik bereits eine Stunde vor dem Neujahrskonzert zu einem Sektempfang eingeladen. So hieß es ein Prosit auf die Stadtmusik, die mit der Stadt Löffingen eng verbunden ist, aber auch als wichtiger Kulturträger weit über die Baarstädtchengrenze hinaus bekannt ist. Dies zeigten die Musiker auch bei der Zugabe, so hatte Dirigent Thomas Epple, vor dem musikalischen „Rausschmeißer“ nochmals ein spannendes Werk gesetzt, den Yorckscher Marsch, der von Ludwig van Beethoven 1809 komponiert wurde. Er zählt zu den berühmtesten deutschen Militärmärschen, der 1813 zu Ehren des preußischen General Ludwig Yorck von Wartenbrug benannt wurde. Dieser hatte zuvor ohne Erlaubnis des Königs Friedrich Wilhelm III die Konvention von Tauroggen unterzeichnet, was als der Beginn der Befreiungskriege der deutschen Staaten gegen Napoleon gilt.

Löffingen So toll eröffnet die Stadtmusik Löffingen ihr Jubiläumsjahr Das könnte Sie auch interessieren

Fasnetmusikertreffen: Mutig mit dem Blick nach vorn ging und geht bis heute auch die Stadtmusik Löffingen. So wird sie in drei Wochen, am Samstag, 25. Januar, um 19.30 Uhr in die Löffinger Festhalle zum großen Fasnetmusikertreffen einladen. Ein bunter musikalischer Abend voller Fasnetmusik mit zahlreichen befreundeten Vereinen, so die Stadtmusik.