Besinnlichkeit, stimmungsvolle Stubenmusik, Gedichte und Erzählungen sorgten für einen unvergesslichen Abend in der voll besetzten St. Fridolin Kirche in Reiselfingen. Zu diesem Genuss hatte die „Stubenmusik Kaltenbrunn“ eingeladen, um die Zeit zwischen den Jahren mit ihrem Auftritt zu verzaubern. Mit Zither, Gitarre, Akkordeon, Kontrabass, Querflöte, Trompete, Keyboard, Panflöte und mit bezaubernden Stimmen war dieser Abend als Erinnerung dem vor 25 Jahren verstorbenen Gründer und Allroundtalent Paul Kaltenbrunn gewidmet. Mutter Else genoss wie die Gäste aus der ganzen Region die besinnliche Stunde. 1992 hatte Paul Kaltenbrunn mit seinen beiden Töchtern Friedhilde und Silvia zusammen mit weiteren Musiktalenten die Stubenmusik gegründet. Seither bereichern ihre Auftritte mit dem mehrstimmigen Gesang und der besonderen Besetzung die kulturellen Veranstaltungen in der Region.

Weihnachtsliteratur, auch zum Mitsingen, und alpenländliche Klänge boten Friedhilde Hummel mit Ehemann Martin, Tochter Monia und Sohn Florian. Mit dabei auch das Bachheimer Ehepaar Daniela und Timo Reichhardt, Janine Diehr und Katja Hummel (beide aus Löffingen). Martin Hummel, der für die Technik zuständig war, ließ die Kirche in unterschiedlichem Licht und Sternen erstrahlen, welche zur besonderen Atmosphäre beitrugen. Die Stubenmusik bekam Unterstützung von Pia Kaltenbrunn und Roswitha Glunk.

Musikalisch hatte die Stubenmusik von den traditionellen Weihnachtsliedern wie „Stille Nacht, heilige Nacht“ auch moderne Impressionen wie die Musik aus „drei Haselnüsse für Aschenputtel“ von Ella Endlich, aber auch bayrische-österreichische Wiegenlieder aus dem 19. Jahrhundert „Heidschi Bumbeidschi“ dabei. Timo Reichhart hatte ein Liebeslied mit 80 Strophen ausgegraben, welches er für zwei Strophen vertont hatte. Mit tosendem Applaus und der Forderung nach Zugabe wurde die Stubenmusik vom Publikum begeistert gefeiert. „Mit diesem Erfolg haben wir nicht gerechnet“, so Friedhilde Hummel.